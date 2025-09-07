Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ- Άμπι Τσάμπιον: Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια μαγική τελετή στο Coeur d’Alene

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ και η Άμπι Τσάμπιον ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε ένα μαγικό σκηνικό, το οποίο πλαισίωσαν χολιγουντιανοί αστέρες.

Ο ηθοποιός και το μοντέλο παντρεύτηκαν σε μια λιτή και οικογενειακή τελετή, με φόντο μια λίμνη του Coeur d’Alene στο βόρειο Αϊντάχο των ΗΠΑ,το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Ποιοι παρευρέθηκαν

Η Άμπι φορούσε ένα κλασικό λευκό νυφικό, ενώ Πάτρικ φορούσε λευκό σμόκιν και μαύρο παντελόνι. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν οι γονείς του Πάτρικ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Μαρία Σράιβερ, καθώς και η αδελφή του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ Πρατ και ο σύζυγός της Κρις Πρατ.

Η μητέρα της Άμπι, Λόρα, και ο πατέρας της, Γκρεγκ, ήταν επίσης παρόντες στον γάμο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Ρομπ Λόου ήταν επίσης καλεσμένος, όπως και ο συμπρωταγωνιστής του Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ στη σειρά White Lotus, Τζέισον Άιζακς, ο οποίος υποδύθηκε τον πατέρα του στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς.

Το Gozzer Ranch, όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος, έχει συναισθηματική αξία για τον Πάτρικ και την Άμπι, καθώς το ζευγάρι το έχει επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.

«Για πάντα»

Ο Πάτρικ και η Άμπι, οι οποίοι διατηρούν σχέση από τον Σεπτέμβριο του 2015, ανακοίνωσαν επίσημα ότι είναι μαζί στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2016.

Ακολούθησε η συνεργασία τους για την καμπάνια Calvin Klein Jeans για το φθινόπωρο του 2019, «Get Between Me and #MyCalvins», ενώ συμμετείχαν και στην επερχόμενη φθινοπωρινή-χειμερινή συλλογή του Tommy Hilfiger.

Ο Πάτρικ έκανε πρόταση γάμου στην Άμπι τον Δεκέμβριο του 2023, ανακοινώνοντας τα νέα σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram. «Για πάντα», έγραψε στη λεζάντα.

Ο ηθοποιός έκανε την πρόταση γάμου στην παραλία, δίπλα σε ένα καρδιά φτιαγμένη από κόκκινα τριαντάφυλλα, με ροδοπέταλα σκορπισμένα στην άμμο γύρω τους.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα του με μια τούρτα που είχε τη φωτογραφία τους.

*Με πληροφορίες από: People