Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ντάνιελ Κρεγκ μίλησε αποκλειστικά στο People για το πόσο ιδιαίτερη θεωρεί τη σειρά ταινιών Knives Out, στην οποία υποδύεται τον ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ. Η νέα ταινία της σειράς, με τίτλο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, έχει προγραμματιστεί να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου και να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου.

Από Τζέιμς Μποντ σε Μπενουά Μπλανκ

Στο κόκκινο χαλί, ο Ντάνιελ Κρεγκ κοιτάζει με θαυμασμό τον χαρακτήρα του: «Τι τυχερός είμαι που μπορώ να παίζω κάτι τέτοιο». Αναφέρει ότι ένιωθε ιδιαίτερη τύχη αν σκεφτεί κανείς ότι μετά τον Τζέιμς Μποντ, βρέθηκε να υποδύεται ξαφνικά τον Μπενουά Μπλανκ.

Όταν τον ρώτησαν αν αυτή είναι η τελευταία φορά που θα παίξει τον Μπλανκ, η απάντησή του ήταν: «Ποιος σου είπε κάτι τέτοιο; Δεν ξέρω. Ο Ράιαν δεν έχει γράψει τίποτα ακόμα, γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε αυτή την ταινία πρώτα». Και πρόσθεσε: «Αν γράψει άλλο σενάριο και είναι τόσο καλό όσο νομίζω ότι θα είναι, τότε είναι εύκολη απόφαση».

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Ράιαν Τζόνσον, το 2022 είχε δηλώσει στο Variety ότι αν κάθε ταινία μπορούσε να είναι σαν καλή κλασική υπόθεση της Αγκάθα Κρίστι — με νέο σκηνικό, νέο καστ και κάτι συναρπαστικό — θα συνέχιζε να τις κάνει όσο και ο Κρεγκ απολαμβάνει να συμμετέχει.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει ολοκληρώσει το κεφάλαιο του Τζέιμς Μποντ με την ταινία No Time to Die το 2021. Εντούτοις, μέσα στο 2025 υπήρξε έντονη φημολογία πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά από την Γκρέτα Γκέργουιγκ των διάσημων βιβλίων Τα χρονικά της Νάρνια.