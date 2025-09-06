Τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν στη Γαλλία, μετά από δυστύχημα αυτοκινήτου που παρέσυρε πεζούς.

Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός του οχήματος στη Γαλλία

«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη αδιαθεσία. Το όχημα συνέχισε την πορεία του για αρκετά μέτρα πριν πέσει σε μια ομάδα ατόμων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλα τρία άτομα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κουτάνς στη Νορμανδία στη Βόρεια Γαλλία, Γκωτιέ Πουπό.

Une voiture percute des piétons dans la Manche, au moins un mort et plusieurs blesséshttps://t.co/gxufDjFnqK pic.twitter.com/C86MEv93Qx — BFMTV (@BFMTV) September 6, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα ενώ είναι άγνωστο εάν έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France, το όχημα προσέκρουσε στην βεράντα μιας πιτσαρίας. Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος λίγο μετά τις 17:00, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά έξι άτομα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, όπως ανέφερε η νομαρχία της Μανς. Οι διασώστες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τριάντα πυροσβέστες, έσπευσαν στο σημείο.