Γαλλία: Αμάξι έπεσε σε πεζούς – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες
Αμάξι παρέσυρε πεζούς στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο
Τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν στη Γαλλία, μετά από δυστύχημα αυτοκινήτου που παρέσυρε πεζούς.
Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός του οχήματος στη Γαλλία
«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη αδιαθεσία. Το όχημα συνέχισε την πορεία του για αρκετά μέτρα πριν πέσει σε μια ομάδα ατόμων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλα τρία άτομα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο εισαγγελέας της Κουτάνς στη Νορμανδία στη Βόρεια Γαλλία, Γκωτιέ Πουπό.
🔴 ALERTE INFO
Une voiture percute des piétons dans la Manche, au moins un mort et plusieurs blesséshttps://t.co/gxufDjFnqK pic.twitter.com/C86MEv93Qx
— BFMTV (@BFMTV) September 6, 2025
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα ενώ είναι άγνωστο εάν έχουν συλληφθεί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ouest-France, το όχημα προσέκρουσε στην βεράντα μιας πιτσαρίας. Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος λίγο μετά τις 17:00, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά έξι άτομα, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, όπως ανέφερε η νομαρχία της Μανς. Οι διασώστες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από τριάντα πυροσβέστες, έσπευσαν στο σημείο.
- ΔΕΘ 2025: «Πάρτι» στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους
- Με «Αποκάλυψη τώρα» απειλεί ο Τραμπ το Σικάγο
- Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
- Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα
- ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
- Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις