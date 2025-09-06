Σεισμός της τάξης των 3,7 Ρίχτερ έγινε στη Θήβα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (δηλαδή αυτή που έχει ελέγξει σεισμολόγος), το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος ήταν στα 12,1 χιλιόμετρα.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό στη Θήβα: