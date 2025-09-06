Σεισμός στη Θήβα: 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή
Πού ήταν το επίκεντρο
Σεισμός της τάξης των 3,7 Ρίχτερ έγινε στη Θήβα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (δηλαδή αυτή που έχει ελέγξει σεισμολόγος), το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος ήταν στα 12,1 χιλιόμετρα.
Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό στη Θήβα:
