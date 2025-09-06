Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση
Στο λιμάνι του Πειραιά προσέκρουσε κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα μήκους δέκα μέτρων στο κύτος του πλοίου.
Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει στο λιμάνι του Πειραιά μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς
Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί της Παρασκευής, οπότε και ενημερώθηκε σχετικά η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη. Το κρουαζιερόπλοιο με σημαία των νησιών Μπαχάμες προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσδεσής του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ».
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι 450 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί.
