Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή. Επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.