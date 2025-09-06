Αγία Παρασκευή: Φωτιά σε διαμέρισμα
Φωτιά ξέσπασε στην Αγία Παρασκευή - Στο σημείο η Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων στην Αγία Παρασκευή. Επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες.
Στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
