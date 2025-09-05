ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ
Τη συμμετοχή πυροσβεστών στην άσκηση «LAT EU MODEX 2025», που θα γίνει στην Λετονία σχολιάζει το Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις & τα Σώματα Ασφαλείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων που ετοιμάζουν οι Νατοϊκοί και Ευρωενωσιακοί σύμμαχοί τους».
«Χωρίς καν να έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνει πυροσβέστες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών στη Λετονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να πάρουν μέρος στην άσκηση ‘LAT EU MODEX 2025’ στην οποία συμμετέχουν και άλλες Νατοϊκές χώρες», σημειώνει ο Περισσός.
Επισημαίνει, ωστόσο, πως η πραγματοποίηση της άσκησης αυτής «δεν είναι βέβαια τυχαία, καθώς την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρατάσσουν χιλιάδες στρατιώτες, αεροπλάνα και πλοία σε όλη τη Βαλτική Θάλασσα για να ‘ασκηθούν’ στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την ‘άσκηση’ QUADRIGA 2025».
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Ενώ και από την άλλη, προσθέτει, «και η Ρωσία με τη Λευκορωσία σχεδόν ταυτόχρονα παρατάσσουν πυρηνικές και συμβατικές δυνάμεις από το Καλίνιγκραντ ως την Αγία Πετρούπολη για να ‘ασκηθούν’ κι αυτές στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την ‘άσκηση’ ZAPAD 2025».
«Αποκαλύπτεται λοιπόν», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα!».
Και υποστηρίζει πως «τώρα γίνεται πιο σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων που ετοιμάζουν οι Νατοϊκοί κι Ευρωενωσιακοί σύμμαχοί τους. Τώρα αποκαλύπτονται οι ιεραρχήσεις, οι προτεραιότητες και ο προσανατολισμός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», για να καταλήξει πως «οι πυροσβέστες, όμως, έχουν χρέος να προστατέψουν το λαό και το βιος του, δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».
