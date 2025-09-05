newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Τη συμμετοχή πυροσβεστών στην άσκηση «LAT EU MODEX 2025», που θα γίνει στην Λετονία σχολιάζει το Τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις & τα Σώματα Ασφαλείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων που ετοιμάζουν οι Νατοϊκοί και Ευρωενωσιακοί σύμμαχοί τους».

«Χωρίς καν να έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνει πυροσβέστες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών στη Λετονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να πάρουν μέρος στην άσκηση ‘LAT EU MODEX 2025’ στην οποία συμμετέχουν και άλλες Νατοϊκές χώρες», σημειώνει ο Περισσός.

Επισημαίνει, ωστόσο, πως η πραγματοποίηση της άσκησης αυτής «δεν είναι βέβαια τυχαία, καθώς την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρατάσσουν χιλιάδες στρατιώτες, αεροπλάνα και πλοία σε όλη τη Βαλτική Θάλασσα για να ‘ασκηθούν’ στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την ‘άσκηση’ QUADRIGA 2025».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

Ενώ και από την άλλη, προσθέτει, «και η Ρωσία με τη Λευκορωσία σχεδόν ταυτόχρονα παρατάσσουν πυρηνικές και συμβατικές δυνάμεις από το Καλίνιγκραντ ως την Αγία Πετρούπολη για να ‘ασκηθούν’ κι αυτές στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την ‘άσκηση’ ZAPAD 2025».

«Αποκαλύπτεται λοιπόν», υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα!».

Και υποστηρίζει πως «τώρα γίνεται πιο σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων που ετοιμάζουν οι Νατοϊκοί κι Ευρωενωσιακοί σύμμαχοί τους. Τώρα αποκαλύπτονται οι ιεραρχήσεις, οι προτεραιότητες και ο προσανατολισμός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», για να καταλήξει πως «οι πυροσβέστες, όμως, έχουν χρέος να προστατέψουν το λαό και το βιος του, δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Επικαιρότητα 04.09.25

Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Δράσεις «βιτρίνας» 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
