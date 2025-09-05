Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη που έσωσε η ηρωίδα γιαγιά
Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη Μαρία που σώθηκε από το τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων, μετά την αυτοθυσία της γιαγιάς Τιτίκας
- Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Συγγρού, επέβαινε μόνο ο οδηγός
- «Big data» και «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ - Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση;
- Ερευνητές εντόπισαν το παλαιότερο γραπτό που υποστηρίζει ότι η Ιερά Σινδόνη είναι ψεύτικη
- Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο
Στο σπίτι της επέστρεψε η 8χρονη Μαρία που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα, έχοντας στο πλευρό της γονείς και αδέλφια.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικρή συνεχίζει κατ’ οίκον τη νοσηλεία της μετά τη μεταφορά της από το Καραμανδάνειο.
Η 8χρονη είχε μεταφερθεί, με πολλαπλά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρα και μώλωπες σε μεγάλο μέρος του σώματος της.
Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα
Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε την 85χρονη και τη μικρή Μαρία. Η «ηρωίδα γιαγιά» Τιτίκα έβαλε το σώμα της μπροστά για να προστατεύσει τη μικρή, θυσιάζοντας τη ζωή της και συγκινώντας ολόκληρη τη χώρα.
Η 8χρονη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρα και μώλωπες σε μεγάλο μέρος του σώματος της
Ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας απολογήθηκε την Τρίτη και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει, κρατώντας το κεφάλι σκυφτό.
- Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
- Λεωφόρος Συγγρού: Ατύχημα με σχολικό λεωφορείο, επέβαινε μόνο ο οδηγός
- «What do you want φίλε;» – Γιατί εκνευρίστηκε ο Σπανούλης με τον Αλντάμα (vid)
- Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από τραυματισμό σε θαλάσσια παιδική χαρά στη Χαλκιδική
- ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
- Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις