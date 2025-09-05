Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη που έσωσε η ηρωίδα γιαγιά

Στο σπίτι της επέστρεψε η 8χρονη Μαρία που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα, έχοντας στο πλευρό της γονείς και αδέλφια.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικρή συνεχίζει κατ’ οίκον τη νοσηλεία της μετά τη μεταφορά της από το Καραμανδάνειο.

Η 8χρονη είχε μεταφερθεί, με πολλαπλά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρα και μώλωπες σε μεγάλο μέρος του σώματος της.

Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε την 85χρονη και τη μικρή Μαρία. Η «ηρωίδα γιαγιά» Τιτίκα έβαλε το σώμα της μπροστά για να προστατεύσει τη μικρή, θυσιάζοντας τη ζωή της και συγκινώντας ολόκληρη τη χώρα.

Ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας απολογήθηκε την Τρίτη και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει, κρατώντας το κεφάλι σκυφτό.