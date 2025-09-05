newspaper
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη που έσωσε η ηρωίδα γιαγιά
Ελλάδα 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:41

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη που έσωσε η ηρωίδα γιαγιά

Συνεχίζει με κατ’ οίκον νοσηλεία η 8χρονη Μαρία που σώθηκε από το τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων, μετά την αυτοθυσία της γιαγιάς Τιτίκας

Στο σπίτι της επέστρεψε η 8χρονη Μαρία που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο της Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα, έχοντας στο πλευρό της γονείς και αδέλφια.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η μικρή συνεχίζει κατ’ οίκον τη νοσηλεία της μετά τη μεταφορά της από το Καραμανδάνειο.

Η 8χρονη είχε μεταφερθεί, με πολλαπλά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρα και μώλωπες σε μεγάλο μέρος του σώματος της.

Πώς έγινε το τροχαίο στην Πάτρα

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε την 85χρονη και τη μικρή Μαρία. Η «ηρωίδα γιαγιά» Τιτίκα έβαλε το σώμα της μπροστά για να προστατεύσει τη μικρή, θυσιάζοντας τη ζωή της και συγκινώντας ολόκληρη τη χώρα.

Η 8χρονη είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα σε άνω και κάτω άκρα και μώλωπες σε μεγάλο μέρος του σώματος της

Ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας απολογήθηκε την Τρίτη και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει, κρατώντας το κεφάλι σκυφτό.

Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία
05.09.25

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)

Μετά την πρώτη σύγκρουση, το ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, στην έξοδο από Θεσσαλονίκη, και συγκρούστηκε με άλλο όχημα - Ο άνδρας που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear
LGBTQI+ 05.09.25

Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg προκάλεσε θύελλα με τα σχόλιά του για την ερωτική σχέση μεταξύ δύο γυναικών στην ταινία Lightyear. Τώρα παραδέχεται το λάθος του και ζητά να «διδαχθεί» από την κοινότητα

Σύνταξη
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

