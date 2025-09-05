Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από τον 3ο όροφο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας βγήκε σε μπαλκόνι του 3ου ορόφου, απειλώντας να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ από κάτω έχει τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης για κάθε ενδεχόμενο.

Στο ΕΛΠΙΣ βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. ο οποίος προσπαθεί να μεταπείσει τον άνδρα και να κατέβει με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή.