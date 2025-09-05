Έμιλυ Κολιανδρή – Xρήστος Λούλης: Πένθος στην οικογένεια τους

Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό, Έμιλυ Κολιανδρή. Η σύζυγος του Χρήστου Λούλη έχασε την πολυαγαπημένη της μητέρα Έφη Κολιανδρή Βιτώρη.

Η σχετική ανακοίνωση για την Έφη Κολιανδρή έγινε από συγγενικά της πρόσωπα, μέσα από το facebook, και έχει κοινοποιηθεί και στο προφίλ της Έμιλυς Κολιανδρή.

Σύμφωνα με το post, η κηδεία έγινε πριν από λίγο και πιο συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

Η ανάρτηση για την απώλεια

«Έφη Κολιανδρή Βιτώρη

Παρασκευή 05.09.2025

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή από την Κέρκυρα και τέως κάτοικο Λεμεσού που απεβίωσε την Τετάρτη 03.09.2025 σε ηλικία 78 ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 05.09.2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Έλενα Κολλιανδρή, Έμυλο Κολλιανδρή

Εγγονή: Έφη, Στάθη, Αλέξανδρος, Σμαράγδα

Αδελφή: Μαρί Βίτωρη

Αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μικρών Ηρώων».