Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (05/09, 21:45).
Δείτε τη Συνέντευξη Τύπου:
