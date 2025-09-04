Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (05/09, 21:45).

Δείτε τη Συνέντευξη Τύπου: