Η εξήγηση του Ντόντστις για την απουσία του στην ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς ρωτήθηκε γιατι απουσίασε από την ανάκρουση των εθνικών ύμνων στον αγώνα της Σλοβενίας με το Ισραήλ
Η Σλοβενία έδωσε «μάχη» με το Ισραήλ και κατάφερε να επικρατήσει με 106-96, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στον Δ’ όμιλο του Eurobasket 2025.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος σταμάτησε στους 37 πόντους, τα 11 ριμπάουντ και τις 9 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής.
Πριν το παιχνίδι, ο Σλοβένος δεν έδωσε το παρών στην ανάκρουση των δύο Εθνικών Ύμνων, καθώς ήταν στα αποδυτήρια, και μετά το τέλος του αγώνα εξήγησε τον λόγο της απουσίας του.
Luka explains why he missed Israel’s national anthem:
“Because I had to do something on the toilet. If you’re also interested about that, then I don’t know.”
💀💀💀 (via @LakersDailyCom)pic.twitter.com/GnCQPnCPyk
— Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2025
«Έπρεπε να πάω στην τουαλέτα, δεν μπορούσα να περιμένω. Αλλιώς ποτέ δεν θα έχανα τον Εθνικό Ύμνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόντσιτς στις δηλώσεις του.
