Ομόφωνη απόφαση: Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητα ελκυστικό

Σχεδόν, ομόφωνα οι γυναίκες κατέληξαν σε αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητα ελκυστικό. Ξεχάστε ό,τι νομίζατε ότι ξέρατε για το τι ελκύει τις γυναίκες, ο ρομαντισμός νικά για ακόμη μια φορά. Οι κοιλιακοί, τα χρήματα και το ύψος δεν είναι αυτά που κερδίζουν πραγματικά τις καρδιές — η επιστήμη μιλάει ξεκάθαρα.

Η μελέτη που ανατρέπει τα στερεότυπα για το τί κάνει ελκυστικό έναν άνδρα

Μια από τις πιο εκτενείς και διεθνώς αναγνωρισμένες έρευνες που έγιναν ποτέ στον τομέα των σχέσεων και της έλξης έφερε στο φως ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα από αυτό που προβάλλεται καθημερινά από τα media.

Η έρευνα διεξήχθη από γνωστή εφαρμογή για τις γυναίκες σε συνεργασία με την επιστήμονα Tanja Gerlach του Πανεπιστημίου του Göttingen, της Γερμανίας. Συμμετείχαν πάνω από 68.000 άτομα από 180 χώρες — αριθμός ρεκόρ.

Κύριο εύρημα: Το 88,9% των γυναικών παγκοσμίως θεωρεί ότι το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό σε έναν άνδρα είναι η καλοσύνη.

Και όχι μόνο αυτό:

Το 45% των γυναικών προτιμά άνδρες με πιο «φυσιολογικό» σωματότυπο

Μόλις 2,5% δήλωσε προτίμηση σε υπερβολικά μυώδεις άνδρες.

Η έλξη, λοιπόν, δεν έχει να κάνει κυρίως με την εμφάνιση, αλλά με τον χαρακτήρα.

Η σχέση υγείας και συναισθηματικής έλξης;

Η καλοσύνη είναι πολύ περισσότερα από ένα “καλό παιδί” ή έναν ευγενικό σύντροφο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η καλοσύνη είναι απαραίτητη αλλά δύσκολα την αντιλαμβανόμαστε μέχρι να μας λείψει.

Η επιστήμη λοιπόν επιβεβαιώνει πως ο συναισθηματικός δεσμός είναι αυτός που εξασφαλίζει ψυχική υγεία, σταθερότητα και προσωπική εξέλιξη στις σχέσεις. Οι άνθρωποι που καλλιεργούν και εκδηλώνουν καλοσύνη:

Έχουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και κορτιζόλης

Εμφανίζουν καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία

Έχουν περισσότερες πιθανότητες για μακροχρόνιες, σταθερές σχέσεις

Νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική σταθερότητα και η ποιότητα των σχέσεων επηρεάζουν άμεσα τη σωματική και ψυχική υγεία. Μια καλή σχέση βασισμένη στην καλοσύνη μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για το σώμα και το πνεύμα.

Η έλξη δεν είναι μόνο βιολογία, είναι και ψυχολογία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην αρχή επηρεαζόμαστε από την εμφάνιση, αλλά με τον χρόνο αυτό αλλάζει. Η αρχική έλξη μπορεί να ενισχυθεί ή να χαθεί, ανάλογα με την προσωπικότητα, τις αξίες και τη συμπεριφορά του άλλου, ειδικά με το πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτό που ονομάζουμε “slow-burn romance”, η σταδιακή ανάπτυξη έλξης καθώς γνωρίζεις τον άλλον βαθύτερα. Ένα χαμόγελο, μια πράξη φροντίδας ή μια στιγμή ενσυναίσθησης μπορεί να μεταμορφώσει τον “απλό φίλο” σε μελλοντικό σύντροφο ζωής.

Όμως η πραγματικότητα είναι απλή, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά φθείρονται, η καλοσύνη και ο χαρακτήρας διαρκούν.

* Πηγή: Vita