Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ο γιος της Ντάμιαν κάνει βόλτες στα Ματογιάννια – Η απίστευτη ομοιότητα με τη μητέρα του

Παρότι μπήκε Σεπτέμβριος, οι διεθνείς αφίξεις στο νησί των ανέμων συνεχίζονται με τελευταία αυτή του γιου της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Ντάμιαν, ο οποίος για ένα ακόμη καλοκαίρι επέλεξε την Μύκονο για να περάσει μέρος των διακοπών του, μιας και αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς.

Ντάμιαν: Μαγνητίζει τα γυναικεία βλέμματα με την απίστευτη ομορφιά του

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να περπατάει στα κοσμικά Ματογιάννια μαζί με την παρέα του με τον κούκλο Ντάμιαν, ο οποίος έχει απίστευτη ομοιότητα με την μητέρα του και ακολουθεί τα χνάρια της, καθώς ασχολείται με την υποκριτική και το μόντελινγκ- να μαγνητίζει τα γυναικεία βλέμματα.

Ο ρεπόρτερ Νικ Κουρούμαλος προσπάθησε να του αποσπάσει δηλώσεις αλλά το μόνο που είπε ο 23χρονος καλλονός είναι ότι λατρεύει την Μύκονο.

O Ντάμιαν αποτελεί καρπό της σχέσης της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ με τον πολυεκατομμυριούχο Στιβ Μπινγκ, ο οποίος αυτοκτόνησε από τον 27ο όροφο κτιρίου όπου διέμενε, ύστερα από κατάθλιψη λόγω έλλειψης κοινωνικών επαφών κατά την διάρκεια του lockdown εξαιτίας του κορονοϊού.

Παλιότερα είχε προκαλέσει παλαιότερα αίσθηση λόγω της συμμετοχής του σε διαφημιστικό κλιπ.

Ο λόγος είναι ότι ο 17χρονος -τότε- ήταν σαν να υποδύεται την μητέρα του και πόζαρε ως ανδρόγυνο μοντέλο.

Στους λογαριασμούς τους στο Instagram ήταν άπειρα τα σχόλια που έκαναν λόγο για κλώνο, για δίδυμους ή ακόμη και για μετενσάρκωση.

Ντάμιαν: Η απίστευτη ομοιότητα με τη διάσημη μητέρα του, το modeling και η σκηνοθεσία

O Ντάμιαν έχει φιλοξενηθεί στις σελίδες μεγάλων περιοδικών του εξωτερικού όπως Vogue, Hello!, Tatler, You, και L’ Beaute Homme ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την σκηνοθεσία.

Πέρυσι έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία Strictly Confidential στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του.