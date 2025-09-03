Συρρικνώνονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των σπιτιών που καταστράφηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν το Σαββατοκύριακο.

Ο σεισμός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 1.411 άτομα και τραυματίσει άλλα 3.124, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, καθιστώντας τον έναν από τους πιο θανατηφόρους σεισμούς που έχουν πλήξει την χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία να φτάσουν σε απομακρυσμένα χωριά.

Παγιδευμένοι παραμένουν πολίτες

Στην περιοχή Νουργκάλ του Κουνάρ, τα θύματα παρέμεναν παγιδευμένα κάτω από κατεστραμμένα κτίρια και ήταν δύσκολο να διασωθούν, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Ijaz Ulhaq Yaad στο πρακτορείο ειδήσεων AFP την Τετάρτη. «Υπάρχουν κάποια χωριά που δεν έχουν λάβει ακόμη βοήθεια», είπε.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν στην επαρχία Κουνάρ, με δώδεκα νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στις γειτονικές επαρχίες Νανγκαράρ και Λαγκμάν, αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.

Η 80χρονη επιζώσα Gul Bibi, που ζει στο ορεινό χωριό Μαζάρ Ντάρα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Έχασα τα πάντα», προσθέτοντας ότι η οικογένειά της θάφτηκε κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια του σπιτιού τους.

«Μόνο αυτός ο εγγονός επέζησε», είπε η Bibi, δείχνοντας το μικρό παιδί που κρατούσε στην αγκαλιά της.

Οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον σεισμό έχουν εμποδίσει την πρόσβαση σε χωριά που ήταν ήδη απομονωμένα.

Η ανθρωπιστική οργάνωση Save the Children ανέφερε ότι μία από τις ομάδες βοήθειας της «έπρεπε να περπατήσει 20 χιλιόμετρα για να φτάσει σε χωριά που είχαν αποκοπεί από κατολισθήσεις, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό στις πλάτες τους με τη βοήθεια μελών της κοινότητας».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού είναι πιθανό να αυξηθεί, «καθώς πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε κατεστραμμένα κτίρια».

Σε δύο ημέρες, το Υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε ότι οργάνωσε 155 πτήσεις με ελικόπτερα για να μεταφέρει περίπου 2.000 τραυματίες και τους συγγενείς τους σε περιφερειακά νοσοκομεία.

Μια μικρή κινητή κλινική στάλθηκε στο Μαζάρ Ντάρα για να παρέχει επείγουσα περίθαλψη στους τραυματίες, αλλά δεν στήθηκαν σκηνές για να στεγάσουν τους επιζώντες, σύμφωνα με το AFP.

Την Τρίτη, μια επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή «στις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα σε όλες τις περιοχές για την διευκόλυνση της ζωής των θυμάτων του σεισμού», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Hamdullah Fitrat δήλωσε ότι δημιουργήθηκε ένα στρατόπεδο στην περιοχή Κας Κουνάρ για τον συντονισμό της επείγουσας βοήθειας, ενώ άλλα δύο κέντρα άνοιξαν κοντά στο επίκεντρο «για την επίβλεψη της μεταφοράς των τραυματιών, της ταφής των νεκρών και της διάσωσης των επιζώντων».

Βοήθεια αποστέλλεται στο Αφγανιστάν

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ διέθεσε 5 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει στην έναρξη της ανταπόκρισης του ΟΗΕ, ποσό που θα συμπληρωθεί με 5 εκατομμύρια δολάρια από το Ανθρωπιστικό Ταμείο του Αφγανιστάν, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stephane Dujarric.

Πολλές χώρες έχουν επίσης δεσμευτεί να παράσχουν βοήθεια, αν και ΜΚΟ και ο ΟΗΕ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η έλλειψη χρηματοδότησης μετά τις μαζικές περικοπές της βοήθειας απειλεί την ανταπόκριση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διαθέσει 1 εκατομμύριο λίρες που θα μοιραστούν μεταξύ ανθρωπιστικών οργανώσεων και όχι στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν, την οποία δεν αναγνωρίζει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 130 τόνους προμηθειών έκτακτης ανάγκης και παρέχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ινδίας, έχουν δεσμευτεί να παράσχουν βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Η κινεζική πρεσβεία στην Καμπούλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει επεκτείνει τη βοήθεια για την αντιμετώπιση του σεισμού στο Αφγανιστάν.

Μετά από δεκαετίες πολέμου, το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει ενδημική φτώχεια, σοβαρή ξηρασία και την εισροή εκατομμυρίων Αφγανών που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη χώρα από τις γειτονικές χώρες Πακιστάν και Ιράν τα χρόνια που ακολούθησαν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

«Αυτός ο σεισμός δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή», ανέφερε ο Jagan Chapagain, γενικός γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού, σε δήλωση που έκανε αργά την Τρίτη.

«Η καταστροφή όχι μόνο προκαλεί άμεσο πόνο, αλλά και επιδεινώνει την ήδη εύθραυστη ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν».