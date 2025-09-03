Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Η Μόντσα είναι ο ναός της ταχύτητας, αλλά για την Aston Martin και τον Φερνάντο Αλόνσο, μοιάζει περισσότερο με εφιάλτη.

Μετά τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις σε Ουγγαρία (5ος – καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν) και Ολλανδία (9ος), οι «πράσινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν από τους πιο αδυσώπητους συνδυασμούς: τις ατελείωτες ευθείες και την ανάγκη για κορυφαία αεροδυναμική αποδοτικότητα, τομέας όπου το AMR25 υστερεί σημαντικά.

Το παράδειγμα του Σπα, όπου η Aston Martin κατέρρευσε, έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Και η Μόντσα, χωρίς σφιχτές στροφές για να κρυφτούν οι αδυναμίες, μοιάζει ακόμη πιο σκληρή. Ο επικεφαλής στην πίστα, Μάικ Κρακ, δεν το έκρυψε: «Πάντα μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που θα μας βοηθήσουν, αλλά θεωρητικά εδώ δεν είμαστε δυνατοί».

Η πρόβλεψη καιρού δεν αφήνει περιθώρια για… σωτήρια βροχή. Με θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς, η Aston θα πρέπει να ελπίζει σε μικροβελτιώσεις – κυρίως σε νέα φτερά – για να περιορίσει τις απώλειες.

Ούτε τα στατιστικά ευνοούν. Ο Αλόνσο έχει να βρεθεί στο βάθρο της Μόντσα από την εποχή της Ferrari (2010-2012), όταν κέρδισε με εμφατικό τρόπο το 2010. Από τότε, με McLaren και Aston Martin, η πίστα δεν του χαρίζεται. Το 2023 πήρε μερικούς βαθμούς, το 2024 το μονοθέσιο υπέφερε, και τώρα ο στόχος είναι να μην κατρακυλήσει στη μέση της κατάταξης.

Την ίδια ώρα, ομάδες όπως η Williams με τον Άλμπον και τον Κάρλος Σάινθ δείχνουν έτοιμες να εκμεταλλευτούν το σκηνικό. «Πιστεύω ότι θα σηκωθούμε δυνατά και θα κάνουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο», τόνισε ο Ισπανός οδηγός της Williams.

Στην κορυφή, το σενάριο δεν αλλάζει. Η McLaren παραμένει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο, με τον Λάντο Νόρις να επιστρέφει με νέο κινητήρα μετά το πρόβλημα της Ολλανδίας. Η Ferrari, παίζοντας εντός έδρας, θα ρισκάρει στις κατατακτήριες, με τον Σαρλ Λεκλέρκ να υπερασπίζεται τη συγκλονιστική νίκη του 2024.

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Στο Ζάντβορτ, ο Λανς Στρολ κατέστρεψε δύο φορές το μονοθέσιο στις ελεύθερες δοκιμές, αναγκάζοντας την ομάδα να ανεβάσει την απόσταση από το έδαφος και να θυσιάσει την απόδοση. Ένα σενάριο που δεν πρέπει να επαναληφθεί στην Ιταλία.

Ο Αλόνσο, πληγωμένος από το χαμένο αποτέλεσμα στην Ολλανδία, θα κυνηγήσει με ό,τι έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση στη Μόντσα, γνωρίζοντας ότι οι παγίδες της πίστας ίσως αποδειχθούν ακόμη πιο σκληρές από τις προηγούμενες στάσεις της Formula 1.