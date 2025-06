Formula 1: Θρίαμβος για Ράσελ στο Grand Prix του Καναδά (pics)

Την τέταρτη νίκη στην καριέρα του στη Formula 1 πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix του Καναδά, 10ο αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε έναν αγώνα όπου η τακτική είχε τον κύριο λόγο, ο Βρετανός οδηγός αξιοποίησε την pole position που εξασφάλισε χθες (14/6) και είδε πρώτος την καρό σημαία, χαρίζοντας στη Mercedes την παρθενική φετινή νίκη της.

Ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull πήρε τη δεύτερη θέση και επέστρεψε μετά από δύο αγώνες στο βάθρο, όπου για πρώτη φορά στην καριέρα του ανέβηκε ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη Mercedes.

Οι McLaren των Οσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις έδωσαν μάχη για την τέταρτη θέση και, τρεις γύρους πριν το τέλος, είχαν επαφή μεταξύ τους, με τον Βρετανό μάλιστα να εγκαταλείπει και την κούρσα να ολοκληρώνεται πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας.

