Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
Τα «κανόνια» της Σουηδίας δίνουν μάχη για την Πρέμιερ Λιγκ
On Field 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

Τα «κανόνια» της Σουηδίας δίνουν μάχη για την Πρέμιερ Λιγκ

Από την μία ο Αλεξάντερ Ίσακ της Λίβερπουλ και από την άλλη ο Βίκτορ Γκιόκερες της Άρσεναλ και… όποιος αντέξει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
Η «κούρσα» της Πρέμιερ Λιγκ ξεκίνησε και η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος προβλέπεται συναρπαστική.

Ειδικά μάλιστα μετά από μια απίθανη μεταγραφική περίοδο, που οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας δαπάνησαν «τρελά» λεφτά για μεταγραφές.

Η περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ είναι το φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου, με τους «κόκκινους» να επιβεβαιώνουν το προβάδισμά τους, με τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ.

Από κοντά όμως στην διεκδίκηση του τίτλου είναι και η Άρσεναλ, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί θεωρούν πως οι «κανονιέρηδες» έχουν τις δυνατότητες να κοντράρουν τους πρωταθλητές.

Στο μεταξύ τους ντέρμπι, πριν από λίγες μέρες στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ πήρε δύσκολη νίκη με 1-0 αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για προβλέψεις.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως δύο Σουηδοί επιθετικοί θα «λύσουν τις διαφορές τους» στο χορτάρι με έπαθλο τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε πριν από δύο μέρες την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ, δίνοντας στις «καρακάξες» το ποσό – ρεκόρ των 150 εκατ. ευρώ ενώ από την άλλη πλευρά οι Λονδρέζοι έχουν εντάξει στο δυναμικό τους τον Βίκτορ Γκιόκερες, αποκτώντας τον παίκτη από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Λίβερπουλ και Άρσεναλ έχουν στα ρόστερ τους, δύο επιθετικούς της Εθνικής ομάδας της Σουηδίας και οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια «κόκκινων» και «κανονιέρηδων» για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ίσακ και Γκιόκερες είναι από τα «δυνατά» χαρτιά των δύο ομάδων στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οι δύο Σουηδοί σέντερ φορ, έχουν πολύ καλές σχέσεις αφού γνωρίζονται από την Εθνική ομάδα της χώρας τους.

Γνωρίζουν όμως πολύ καλά και οι δύο ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στην Πρέμιερ Λιγκ και ειδικά ο Ίσακ το ξέρει από… πρώτο χέρι, καθώς αγωνίζονταν για τρία χρόνια στις «καρακάξες» πριν πάρει μεταγραφή στην Λίβερπουλ.

Κι εδώ υπάρχει ένα ακόμα κοινό στοιχείο για τους δύο Σουηδούς επιθετικούς κι αυτό είναι ότι οι μεταγραφές τους πέρασαν από… χίλια κύμματα μέχρι να ολοκληρωθούν.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ αλλά και ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα επέμειναν πολύ για Ίσακ και Γκιόκερες αντίστοιχα και στο φινάλε είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται ικανοποιημένοι με την εξέλιξη των δύο μεταγραφικών υποθέσεων.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι δύο επιθετικοί της Σουηδίας, θα έχουν να πουν πολλά για τις μεταγραφές τους στις δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες, καθώς είναι αμφότεροι στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους, για τα παιχνίδια με Σλοβενία και Κόσοβο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

