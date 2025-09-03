Σε παροχολογία ενόψει της ΔΕΘ κατέφυγε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, θριαμβολογώντας για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, και επιχειρώντας να εξωραΐσει την πραγματικότητα των ελλείψεων σε παιδεία, υγεία και υποδομές που βιώνουν πιο έντονα οι κάτοικοι της υπαίθρου.

Η κ. Μιχαηλίδου, είπε στο MEGA, ότι στη ΔΕΘ θα γίνουν εξαγγελίες για το δημογραφικό ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή, με το οποίο ωστόσο δίνεται δημόσια γη σε ιδιώτες αναδόχους που θα εκμεταλλεύονται το 70% των κατοικιών. Σχετικά με τους πολύτεκνους και τρίτεκνους και την απαλλαγή από την φορολογία, περιορίστηκε να πει ότι «γίνονται συζητήσεις».

Εξωραϊσμός της πραγματικότητας από Μιχαηλίδου

Ειδικότερα, η κ. Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στην αστυφιλία είπε: «Στην Ελλάδα τόσα χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να το αναχαιτίσουμε αυτό. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ο μισός πληθυσμός της είναι στην πρωτεύουσα. Και ακόμη και αν οι υποδομές είναι καλές σε επίπεδο δρόμων, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας – που μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα – το κράτος θα φροντίσει να στείλει παντού δασκάλους. Έχουμε προγράμματα που φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά.

Ανοίξαμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο τον προηγούμενο μήνα όπου δίνουμε 10.000 ευρώ και έχουμε 500 αιτήσεις. Αυτό έχουμε συμφωνήσει κεντρικά ότι αφού ξεκίνησε και λειτουργεί θα πάει και άλλες ακριτικές περιοχές».

Επιδοματική πολιτική

Συνέχισε λέγοντας: «Ο κόσμος δεν θέλει να ζει με επιδόματα, θέλει να είναι ενεργός και μπράβο του, για να φροντίσει την οικογένεια του. Είναι σύνθετο και δύσκολο. Έχουμε βάλει αυτό το επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους που είτε δουλεύουν σε νησιά είτε σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές.

Υπάρχει λύση στο υπ. Εσωτερικών που ορίζει ποιες είναι οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές και βάσει αυτών το κράτος με ευρ. κονδύλια θα μπορέσει να δώσει μία βοήθεια στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίζονται σε αυτά τα μέρη. Αυτό θα έχει ένα εύρος σε σχέση με το πού είσαι, είναι 150 έως 200 ευρώ».

Στη ΔΕΘ τα νεότερα για δημογραφικό – Τι είπε η Μιχαηλίδου για την κοινωνική αντιπαροχή

Για το δημογραφικό αλλά και για το εάν θα ακουστούν εξαγγελίες στη ΔΕΘ, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Στη ΔΕΘ θα έχουμε εξαγγελίες και θα τις εξειδικεύσουμε. Έχουμε τέτοια πολιτική που υλοποιείται αυτή την στιγμή στην Βουλή. Έχουμε σήμερα το Εθνικό Κοινοβούλιο , το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την τριτεκνική ιδιότητα. Το δημογραφικό είναι και στεγαστικό, το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην χώρα αλλά όσοι από εμάς είναι στο ενοίκιο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα», είπε και επιβεβαίωσε ότι με το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, ευνοούνται οι εργολάβοι, στους οποίους θα δίνεται δημόσια γη για να χτίσουν κατοικίες από τις οποίες θα δοθεί στο κράτος μόνο το 30%.

«Με την κοινωνική αντιπαροχή και την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε κάποια ανενεργά στρατόπεδα, έρχεται το κράτος και είτε δίνει στον ιδιώτη την γη και του λέει να φτιάξει πχ 100 διαμερίσματα και τα 70 να τα κρατήσει ο ίδιος και τα 30 να τα δώσει στο κράτος το οποίο θα τα παράσχει στους πολίτες με κοινωνικό ενοίκιο. Θα ψηφιστεί την Τρίτη που μας έρχεται και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες.

Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ακριβώς για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου που λιμνάζει. Μαζί με αυτό κάποια από τα ανενεργά στρατόπεδα που υπάρχουν σε διάφορες πόλεις και έχουν ελεγχθεί, θα είναι αμιγώς του Δημοσίου, θα φτιαχτούν με ευρ. χρήματα, το 25% θα μείνει στο υπ. Εθνικής Αμύνης για να εξυπηρετήσει ανάγκες στέγασης των στρατιωτικών. Αυτά θα τα φτιάξει ο στρατός. Υπάρχει ήδη αυτός ο οργανισμός στον στρατό δεν είναι κάτι καινούριο, και αυτό θα πάει σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί την Τρίτη».

Για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους και την απαλλαγή από την φορολογία, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι: «γίνονται τέτοιες συζητήσει για τα καταλήξουμε τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Στο νομοσχέδιο που ψηφίζουμε τώρα στη Βουλή ψηφίζουμε την δια βίου τριτεκνική ιδιότητα. Δηλαδή ένας τρίτεκνος τώρα, όταν το 3ο παιδί ενηλικιώνεται, σταματάει να θεωρείται από το κράτος τρίτεκνος. Αυτό αλλάζει και θα θεωρείται τρίτεκνος για πάντα. Ο πρωθυπουργός μίλησε πέρσι για σταδιακή σύγκλιση των δύο όχι ότι θα εξισωθούν».