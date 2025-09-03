newspaper
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:45

Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
A
A
Spotlight

Επαγγελματίες πηγαίνουν για μαλλί και βγαίνουν… κουρεμένοι από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Αν και δεν είναι πολλές χιλιάδες οι επαγγελματίες που έχουν προχωρήσει στην αμφισβήτησή του, φαίνεται πως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πέφτουν στην παγίδα των ελέγχων. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2024, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αμφισβήτησαν 4.592 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αν αναλογιστεί κανείς πως το 34,45% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε για τα εισοδήματα του 2023 μέχρι 10.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, θα αντιληφθεί πως οι περισσότεροι δεν προχωρούν στην αμφισβήτησή του λόγω… ελέγχων.

Αυτή η διαδικασία προβλέπει την συμπλήρωση και υποβολή ενός ειδικού ερωτηματολογίου που συνοδεύει την αίτηση αμφισβήτησης και στη συνέχεια οι αρμόδιες φορολογικές αρχές προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο και μάλιστα σε βάθος έως πέντε ετών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επαγγελματίες επικαλούνται πληρωμές που βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, τις οποίες στην πορεία, αδυνατούν να δικαιολογήσουν επαρκώς, ενώ έχουν προσφύγει και στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Στο τέλος της διαδικασίας όμως, αντιλαμβάνονται πως όχι μόνο δεν βγαίνουν κερδισμένοι, αλλά ενδέχεται να πληρώσουν και έξτρα φόρους, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από το σενάριο να αποδέχονταν το ελάχιστο τεκμαρτό!

Η επαγγελματίας με τις δωρεές και τα δάνεια συγγενών

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση επαγγελματία, η οποία επικαλέστηκε δωρεές και δάνεια σε φίλους και γνωστούς σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε με την αδελφή της. Η φορολογούμενη αμφισβήτησε το ελάχιστο καθαρό εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας ύψους 4.731,83 ευρώ, αναφέροντας ότι ο υπολογισμός τεκμηρίων είναι ανακριβής και άδικος διότι καλείται να πληρώσει φόρο από χρήματα που δεν έχει και για εισόδημα που δεν απέκτησε.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση ο φορολογούμενος που εμφανίζεται να έχει δώσει δάνειο στην προσφεύγουσα, η ΔΕΔ αποφάσισε πως όχι μόνο δεν δικαιολογήθηκε η αιτιολογία του συγγενή (α’ ξαδέρφου) αλλά τα εισοδήματα του ίδιου είναι πολύ χαμηλότερα από εκείνα που δήλωσε η επαγγελματίας και μάλιστα τα οικογενειακά του έξοδα παρουσιάζονται αυξημένα.

Από τον έλεγχο προέκυψε εισόδημα από μικροπιστώσεις σε τραπεζικό λογαριασμό, για το οποίο δεν παρασχέθηκε τεκμηριωμένη δικαιολόγηση της αιτίας ή πηγής προέλευσης ύψους 2.402,75 ευρώ και χαρακτηρίστηκε ως προσαύξηση περιουσίας. Τελικά το μόνο που κατάφερε η εν λόγω φορολογούμενη ήταν να μειώσει την συνολική της οφειλή από τη δήλωση του 2023 κατά 213,92 ευρώ.

Ο επαγγελματίας που φορολογήθηκε με… 33%

Σε άλλη περίπτωση, φορολογούμενος με επαγγελματική έδρα στο σπίτι του προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την πλήρη απένταξή του από το καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο φορολογούμενος δεν δήλωσε στη φορολογική του δήλωση εισοδήματα, αγνώστου πηγής, ποσού 8.361,29 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν κατατεθειμένα σε τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο ίδιος επικαλέστηκε πως πρόκειται για ποσά που αφορούν την Παροχή Υπηρεσιών από την οικογενειακή επιχείρηση που συμμετέχει ως εταίρος, ενώ έχουν εκδοθεί τα ανάλογα τιμολόγια και έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ. Επεσήμανε παράλληλα, πως λόγω της σχεδόν μηδενικής δραστηριότητας της εταιρείας, οι τράπεζες δεν δέχονταν το άνοιγμα νέου, ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού. Συνεπώς, τα όποια μικρά έσοδα της εταιρείας περνούσαν από τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Μετά το νέο έλεγχο που ακολούθησε, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν βγήκε κερδισμένος. Αντιθέτως, του καταλογίστηκε πως οι καταθέσεις στον προσωπικό λογαριασμό του αφορούν στον ίδιο.

Έτσι, θεωρήθηκε ως προσαύξηση περιουσίας το σύνολο των καταθέσεων στο όνομά του και εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι έσοδα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, θα φορολογηθούν με συντελεστή 33%, μειώνοντας παράλληλα το ελάχιστο καθαρό εισόδημα που προσδιορίστηκε στα 12.234,52 ευρώ, στο ποσό των 8.366,15 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

