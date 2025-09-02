Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Στο Πεκίνο έφθασε το τεθωρακισμένο πράσινο τρένο που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ο οποίος αναμένεται να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον Κινέζο και τον Ρώσο πρόεδρο.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανακοίνωσε την άφιξη του τρένου στην κινεζική πρωτεύουσα έπειτα από ταξίδι 1.300 χιλιομέτρων που διήρκεσε περίπου μία ημέρα. Η άφιξη και το ταξίδι του ηγέτη της Βόρειας Κορέας περιβάλλονται από μεγάλη μυστικότητα, όπως και ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του.

Εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου είδε φάλαγγα που φέρει τη βορειοκορεατική σημαία, παρόμοια με εκείνη που ο Κιμ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, να φθάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν ταξιδεύει με τρένο;

Εξοπλισμένο με υπνοδωμάτια και αίθουσες συνεδριάσεων, το ιδιωτικό τρένο του Κιμ φαίνεται να είναι το αγαπημένο μέσο μεταφοράς του.

Το μέσο μεταφοράς που επέλεξε ο 41χρονος ηγέτης της Βόρειας Κορέας δεν στερείται στυλ. Το τρένο του, αλεξίσφαιρο και σχεδιασμένο να αντέχει σε εκρήξεις, διαθέτει αίθουσες συνεδριάσεων με οθόνες LED, δορυφορική επικοινωνία και ιατρικές εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Παλαιότερο υλικό που δημοσίευσε η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας έδειχνε ένα βαγόνι με ροζ καναπέδες, όπου ο Κιμ πραγματοποιούσε συναντήσεις. Η λιμουζίνα του, μια Mercedes-Benz ήταν ορατή μέσα σε ένα από τα βαγόνια.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να καπνίζει ένα τσιγάρο στην αποβάθρα προτού επιβιβαστεί σε ένα πράσινο τρένο στο χρώμα της ελιάς με χρυσή μπορντούρα. Μια άλλη φωτογραφία τον δείχνει χαμογελαστό να κάθεται μαζί με συνεργάτες σε ένα τραπέζι εργασίας έχοντας πίσω του τη σημαία της χώρας σε ένα κουπέ με ξύλινη επένδυση.

Το θωρακισμένο τρένο κινείται αργά, με μέση ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Ωστόσο, αποτελεί το αγαπημένο μέσο μεταφοράς του Κιμ. Στο τελευταίο γνωστό ταξίδι του στο εξωτερικό, τον Σεπτέμβριο του 2023, πήρε το τρένο για να συναντήσει τον Πούτιν στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Από τότε που κληρονόμησε την εξουσία το 2011, ο Κιμ έχει μεταβεί με το τρένο στο εξωτερικό αρκετές φορές.

Εκτός από την επίσκεψη στην Κίνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ταξίδεψε σιδηροδρομικώς στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ Ανόι το 2019, ένα ταξίδι που διήρκεσε σχεδόν τρεις ημέρες, και στην ανατολική πόλη Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας το 2023.

Αν και ο πατέρας και προκάτοχός του Κιμ Γιονγκ-ιλ φημολογείται ότι φοβόταν τις πτήσεις, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τον σημερινό Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος πέταξε για μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Σιγκαπούρη το 2018.

Ενώ η Βόρεια Κορέα παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο λόγω των κυρώσεων και της πολιτικής απομόνωσης, τα δείπνα στο τρένο είναι πλουσιοπάροχα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μενού περιλαμβάνει αστακό και μπάρμπεκιου χοιρινού κρέατος, καθώς και ακριβά γαλλικά κρασιά.

Το πρωτόκολλο της παρέλασης έχει κρατηθεί μυστικό.

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών αναμένουν ότι ο Κιμ θα τύχει «εξαιρετικής μεταχείρισης» και θα τοποθετηθεί δίπλα στον Κινέζο και τον Ρώσο πρόεδρο, όπως δήλωσε ένας Νοτιοκορεάτης βουλευτής κατά την έξοδό του από ενημέρωση των υπηρεσιών αυτών. Υπάρχει επίσης έντονη φημολογία για μια συνάντηση Κιμ-Σι-Πούτιν.

Από μόνη της, η δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιουνγκ Ουν εν μέσω ενός αριθμού ξένων ηγετών κατά την παρέλαση, αν όχι και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο.

Με αυτήν την εικόνα, η Κίνα θα επέφερε ένα ισχυρό χτύπημα στο πλαίσιο της οξυμένης αντιπαλότητάς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρέλαση θέλει να δείξει ότι η Κίνα εννοεί να κάνει επίδειξη του διπλωματικού αποτυπώματος και της στρατιωτικής ισχύος της.

Η ασφάλεια στο Πεκίνο έχει ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της παρέλασης. Στρατιώτες έλαβαν θέση σε σημεία στην άκρη των δρόμων. Μεταλλικοί φράχτες υψώθηκαν για χιλιόμετρα κατά μήκος των λεωφόρων – μια σπαζοκεφαλιά για τους κατοίκους του Πεκίνου που θα πρέπει να βρουν πώς θα μετακινηθούν αύριο παρακάμπτοντας τις συνοικίες όπου η κυκλοφορία έχει αποκλειστεί.