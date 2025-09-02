Πρωταθλητής και στα social media ο Ολυμπιακός: Πρώτη ελληνική ομάδα με 1.000.000 ακόλουθους στο Instagram (pic)

Ο Ολυμπιακός αποτελεί τον κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ενώ μετά την κατάκτηση του περσινού νταμπλ, στοχεύει και φέτος στην κορυφή.

Οι ερυθρόλευκοι εκτός από πρωταθλητές εντός αγωνιστικών χώρων όμως είναι και εκτός, καθώς έγιναν ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που ξεπέρασε το 1.000.000 ακόλουθους στο Instagram.

Ο Ολυμπιακός είναι ο λαοφιλέστερος σύλλογος της χώρας και ο πιο γνωστός εκτός συνόρων με πολλές διακρίσεις και αμέτρητες επιτυχίες, με αποτέλεσμα να είναι σαρωτικός και στα social media.

Δείτε τη σελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Instagram:

Οι εικόνες, τα βίντεο, οι μεγάλες στιγμές του συλλόγου που δημοσιεύονται στο Instagram και γενικά στα social media, τα παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, για αυτό και έχει καταφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός να ξεπεράσει το 1.000.000 ακόλουθους.