Καρσέδο: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί στη League Phase»

Η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League (17/9, 19:45 . MegaTV), η Πάφος FC έφυγε με το μεγάλο «διπλό» από το ΓΣΠ, επικρατώντας του ΑΠΟΕΛ με 1-0. Ο προπονητής της, Χουάν Κάρλος Καρσέδο εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα των ποδοσφαιριστών του.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τη δυσκολία που έχει η διατήρηση στην κορυφή ως πρωταθλήτρια, την πρόκληση του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και το ντεμπούτο του Νταβίντ Λουίζ:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια και τη νίκη. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές, ήταν δύσκολο μετά τα Ευρωπαϊκά παιχνίδια να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη».

Αν είναι πιο δύσκολο να παραμείνει στην κορυφή φέτος ως πρωταθλήτρια: «Συμφωνώ, όταν είσαι στην κορυφή είναι πιο δύσκολο να παραμείνεις. Αυτά που πετύχαμε πέρσι μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να παραμείνουμε στην κορυφή».

Για το Τσάμπιονς Λιγκ: «Όταν αγωνίζεσαι στο League Phase είναι κάτι απίστευτο… Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με αυτούς τους αντιπάλους».

Για το ντεμπούτο του Νταβίντ Λουίζ: «Ανεβάζει ρυθμούς σιγά σιγά. Είναι παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει στο γήπεδο με την εμπειρία του. Ήδη το κάνει και συμβουλεύει εκτός γηπέδου… Όσο περνάει ο καιρός θα προσφέρει ακόμα περισσότερα».

Για την απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο: «Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να σκοράρουμε. Πράγματι ήταν πολύ καλό το ΑΠΟΕΛ στο β΄ημίχρονο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι το ΑΠΟΕΛ και έπαιζε στην έδρα του. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το προβάδισμα, δεν κινδυνέψαμε σοβαρά».