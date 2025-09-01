Μακροζωία: Αν θέλετε να ζήσετε περισσότερο κάντε μια απλή καθημερινή αλλαγή στο φαγητό σας
Έρευνες έχουν δείξει ότι με αυτή την αλλαγή μπορείτε να ζήσετε περισσότερο
Ένας ερευνητής μακροζωίας αποκάλυψε μια απλή αλλαγή τρόπου ζωής, η οποία πιστεύει ότι είναι το κλειδί για να ζήσει κάποιος πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα υγείας.
Ο Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic, ο οποίος έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη της διατροφής των μακροβιότερων ανθρώπων στον κόσμο, έχει ενθαρρύνει και άλλους να μαγειρεύουν στο σπίτι όσο πιο συχνά γίνεται.
Εμφανιζόμενος στο podcast Live Well Be Well, ο κ. Buettner είπε ότι μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή συμβουλή, αλλά δεν είναι. Το φαγητό που παραγγέλνουμε από έξω θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στα χρόνια προβλήματα υγείας.
Αυτό οφείλεται στην επιπλέον ζάχαρη, αλάτι και λίπος που πολλά εστιατόρια προσθέτουν κρυφά στα γεύματα.
Τρώμε επιπλέον 300 θερμίδες όταν παραγγέλνουμε
«Το πρόβλημα με το να βγαίνουμε έξω για φαγητό, ακόμα κι αν είναι ένα «υγιεινό εστιατόριο», είναι ότι τείνουμε να τρώμε περίπου 300 περισσότερες θερμίδες όταν βγαίνουμε έξω από ό,τι όταν τρώμε στο σπίτι», είπε.
«Μάθε να μαγειρεύεις στο σπίτι. Προμηθεύσου τον απαραίτητο εξοπλισμό, βρες κάποιες συνταγές που θα μάθεις να φτιάχνεις και κάτσε να τις απολαύσεις» συμπληρώνει.
View this post on Instagram
Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες δείχνουν ότι το να μαγειρεύετε μόνοι σας τα γεύματά σας μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 2.
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από το PMC PubMed Central έδειξε ότι όσοι τρώνε σπιτικά γεύματα καταναλώνουν τρόφιμα υψηλότερης ποιότητας, τρώνε λιγότερες θερμίδες, ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε τρόφιμα και παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση βάρους με την πάροδο του χρόνου.
Η έρευνα ευθυγραμμίζεται επίσης με τη σύσταση του Buettner για κατανάλωση γευμάτων με φυτικά συστατικά για τη μεγιστοποίηση των οφελών για την υγεία.
Για να αρχίσετε να το ενσωματώνετε αυτό στον τρόπο ζωής σας, ξεκινήστε κάνοντας μικρές αλλαγές και εισάγοντας ένα χορτοφαγικό δείπνο στην εβδομαδιαία σας διατροφή.
Ο Buettner είπε ότι η προσθήκη φασολιών σε αυτά τα γεύματα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, καθώς αποτελούν την «αληθινή τροφή μακροζωίας».
«Οι μακροβιότεροι άνθρωποι στη Γη τρώνε φασόλια κάθε μέρα», είπε.
«Ο κόσμος λέει, «Δεν θέλω να φάω φασόλια γιατί θα αερίζομαι ή θα φουσκώνω»», είπε.
«Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν μουλιάσετε τα φασόλια, τα ξεπλύνετε, τα μαγειρέψετε καλά μπορείτε να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα».
