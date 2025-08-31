Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)

Ακόμη μία μέρα ολοκληρώθηκε στα ευρωπαϊκά παρκέ με την δράση να συνεχίζεται για τη 2η και 3η αγωνιστική του Eurobasket 2025 σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατοβίτσε.

Στις πιο σημαντικές αναμετρήσεις, η Ελλάδα επικράτησε της Κύπρου και έκανε το 2/2 στον όμιλό της, την ώρα που η Ισπανία ξέσπασε στη Βοσνία για να κάνει… σεφτέ.

Παράλληλα, η Σερβία έκαμψε την αντίσταση της Λετονίας, όπως και η Γαλλία της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς. Τέλος, με καλάθι του Τζόρνταν Λόιντ, η Πολωνία νίκησε στο φινάλε το Ισραήλ.

GROUP A (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία – Λετονία (18:00)

Σερβία -Τσεχία (21:15)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία – Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 3-0*

Σερβία 3-0*

Λετονία 1-2

Εσθονία 1-2

Πορτογαλία 1-2

Τσεχία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ – ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική – Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική – Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία – Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία – Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 3-0*

Φινλανδία 3-0*

Λιθουανία 2-1

Σουηδία 1-2

Μεγάλη Βρετανία 0-3

Μαυροβούνιο 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα (15:00)

Ισπανία – Κύπρος (18:15)

Βοσνία – Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος – (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 2-0

Ισπανία 1-1

Ιταλία 1-1

Γεωργία 1-1

Βοσνία 1-1

Κύπρος 0-2

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ – ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική – Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική – Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία – Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ – Γαλλία (18:00)

Πολωνία – Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)

Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 2-0

Πολωνία 2-0

Ισραήλ 1-1

Βέλγιο 1-1

Σλοβενία 0-2

Ισλανδία 0-2