newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 13:32

«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Θυμόμαστε ότι η ελληνική σειρά Famagusta, που προβλήθηκε στο Netflx ακολουθούσε την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, με αφορμή τα 50 χρόνια από το εφιαλτικό 1974. Ωστόσο, πλέον, από Ευρώπη μέχρι Ασία, δημιουργούνται σειρές στην τηλεόραση που προετοιμάζουν τον κόσμο για μελλοντική εισβολή στη χώρα τους. Φρενίτιδα, συμφέροντα ή ανάγκη;

Ειδικότερα, πρόσφατα το τρέιλερ της ταϊβανέζικης σειράς Zero Day Attack έχει ήδη πάνω από 2,5 εκατομμύρια προβολές.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα στις 2 Αυγούστου, έχει δέκα επεισόδια και, παρότι για το διεθνές κοινό μπορεί να είναι απλώς εξαιρετική τηλεοπτική παραγωγή, για τους ίδιους τους Ταϊβανέζους το σενάριο μοιάζει τρομακτικά αληθινό, σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Μπρο, στέλεχος του Ατλαντικού Συμβουλίου, μιας αμερικανικής δεξαμενής σκέψης.

Πέρα από τη διασκέδαση, στόχος της σειράς είναι να προειδοποιήσει τους Ταϊβανέζους για μεγάλης κλίμακας κινεζική παρέμβαση, λέει η Μπρο σε ανάλυσή της στο Foreign Policy, και καθώς οι απειλές από Κίνα και Ρωσία αυξάνονται, «τέτοιες ιστορίες είναι αναγκαίες πολύ πέρα από την Ταϊβάν».

Οι περισσότεροι Ταϊβανέζοι γνωρίζουν ότι η χώρα τους βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά η κυβέρνηση -με το υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτεί εν μέρει την Zero Day Attack- θεωρεί ότι το κοινό χρειάζεται υπενθύμιση, συμπεριλαμβανομένου του ότι η ζημιά μπορεί να μην σταματήσει στα καλώδια και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ενδεικτικό των καιρών είναι ότι χορηγός ήταν και η Chunghwa Telecom, η οποία κατέχει τα υποθαλάσσια καλώδια που συνέδεαν τα νησιά Matsu με την υπόλοιπη Ταϊβάν και τα οποία καταστράφηκαν από κινεζικά εμπορικά τον Φεβρουάριο 2023.

Δεν είναι κάτι καινούργιο

Την τελευταία φορά που η Δύση είδε μαζικά έργα «λογοτεχνίας εισβολής» ήταν πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Βρετανοί συγγραφείς προειδοποιούσαν για τη γερμανική απειλή, την οποία τελεικά αντιμετώπισε με επιτυχία του Βασιλικό Βρετανικό Ναυτικό.

Το The Battle of Dorking (1871), του  George Tomkyns Chesney, θεωρείται το πρώτο σημαντικό έργο της κατηγορίας. Γραμμένο αμέσως μετά τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, περιγράφει τη Βρετανία να υφίσταται καταστροφική εισβολή από μια «Γερμανική» δύναμη. Προκάλεσε μεγάλη δημόσια ανησυχία και συζητήσεις για την ετοιμότητα του στρατού.

Το The Invasion of 1910 (1906 του  William Le Queux υπήρξε ένα από τα πιο διάσημα προπολεμικά best-sellers το 1906 περιγράφοντας λεπτομερώς μια μελλοντική γερμανική εισβολή στη Βρετανία. Η Daily Mail δημοσίευσε αποσπάσματα σε συνέχειες, προκαλώντας πατριωτικό ενθουσιασμό αλλά και φόβο. Ο Le Queux έγραψε κι άλλα παρόμοια έργα, συχνά με γερμανικό κίνδυνο.

Στον Ψυχρό Πόλεμο, ιστορίες όπως το Red Dawn εμφανίζονταν σποραδικά, αλλά συνήθως ήταν πιο φανταστικές παρά ρεαλιστικές ή εκπαιδευτικές.

Φτιάξτε σειρές εισβολής για τηλεόραση

Σήμερα, η σειρά Occupied στη νορβηγική τηλεόραση έκανε για τους Νορβηγούς ό,τι προσπαθεί τώρα η Zero Day Attack για τους Ταϊβανέζους. Ήταν κι αυτή συναρπαστική σειρά, που την παρακολούθησαν μαζικά θεατές μέσω Netflix.

Αυτά τα μελλοντικά σενάρια μπορεί να είναι τρομακτικά και μερικές φορές απίθανα, αλλά για την Ελίζαμπεθ Μπρο, αξίζει να τα σκεφτούμε τώρα, «οι πολίτες της Ταϊβάν μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα και τηλεοπτικά δράματα σαν κι αυτό θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν το κοινό και σε πολλές άλλες χώρες».

«Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι η σουηδική, δανική, φινλανδική, νορβηγική, γερμανική και βρετανική τηλεόραση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εξίσου συναρπαστικά έργα. Ας δούμε τι έχει να προσφέρει η παγκόσμια ψυχαγωγία» υπογραμμίζει σε ανάλυσή της στο Foreign Policy.

Η ειδική πιστεύει ότι η εθνική ασφάλεια είναι, πράγματι, η καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία: «έχει αγωνία, δράμα, ποικιλία, πανοραμικά πλάνα γνωστών πόλεων, κάθε είδους ανθρώπους — και στις μέρες μας, συνεργεία που φτιάχνουν καλώδια σε τρικυμιώδεις θάλασσες».

Εκ του πονηρού

Όπως η Ταϊβάν, έτσι και άλλες δημοκρατίες έχουν δεχθεί εχθρικές ενέργειες τα τελευταία χρόνια, σημειώνει η Αμερικανίδα: κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες επιρροής, κομμένα καλώδια, εμπρησμούς, παγιδευμένα δέματα, παρεμβάσεις σε εκλογές, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, σαμποτάζ αυτοκινήτων, παρεμβολές GPS, «μετεωρολογικά μπαλόνια» και πολλά ακόμη. Τα περισσότερα, ευτυχώς ή δυστυχώς, περνούν απαρατήρητα.

Συνεπώς, αυτό διαπιστώνει η ίδια δημιουργεί ένα δίλημμα στις κυβερνήσεις, πώς να πείσουν τους ψηφοφόρους να δεχθούν αυξήσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς όταν δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της απειλής;

Δεν προκαλεί καθόλου απορία που η κα Ελίζαμπεθ Μπρό θέλει αύξηση αμυντικών δαπανών καθώς ο φορέας της μόλις σε πέντε χρόνια έχει εισπράξει 10 εκατ. δολάρια από αμυντικές βιομηχανίες που πιέζουν το Κογρέσσο στην πατρίδα της να τους πουλήσουν όπλα.

Για την Ελλάδα όμως, που απειλείται με casus belli, χρειάζονται άραγε σειρές δαιμονοποίησης -το Famagusta ήταν αριστουργηματική ιστορική σειρά διαφύλαξης της μνήμης όχι τρομολαγνείας- ή μήπως ορθή ενημέρωση, συνείδηση και συνέπεια σε αμυντικά δόγματα;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο ζεστές - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάτρα: Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, με ανάρτηση στα social
Στην Πάτρα 30.08.25

Ξεσπά ο πατέρας της 7χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα - Η δραματική ανάρτησή του

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο ζεστές - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
DLD: Η «αόρατη» γλωσσική διαταραχή που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά θεωρείται τεμπελιά ή δυσλεξία
Τα σημάδια 30.08.25

Τι είναι η «αόρατη» διαταραχή DLD που εμφανίζουν τα παιδιά και συχνά παρερμηνεύεται ως τεμπελιά ή δυσλεξία

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Καναδάς: Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Στον Καναδά 30.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Απόρρητο