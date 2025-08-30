newspaper
Θερινές εκπτώσεις: Απογοήτευση στην αγορά – Συνεχίζονται οι προσφορές στα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Αυγούστου 2025

Θερινές εκπτώσεις: Απογοήτευση στην αγορά – Συνεχίζονται οι προσφορές στα καταστήματα

Πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν διακοπές αντί για αγορές

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να κυριαρχεί απογοήτευση από «το ταμείο» των θερινών εκπτώσεων, με 4 στους 10 επιχειρηματίες να δηλώνουν ότι, αν και τελείωσαν οι εκπτώσεις και παρά το περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, ωθούνται να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, για να προσελκύσουν καταναλωτές.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, οι προσδοκίες από τη συνολική εικόνα του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο του έτους, που παρουσίασε βελτίωση στα 19 δισ. ευρώ με ανοδική τάση 2,5%, μετά από περίπου δύο χρόνια καθοδικής πορείας, δυστυχώς δεν επαληθεύτηκαν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Μάλιστα, συμπληρώνει ο ίδιος, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών του τριμήνου ανήλθε σε 6,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5%, που όμως υπολείπεται κατά 50% από τα επίπεδα του πληθωρισμού που ξεπέρασε το 3%.

Οι εκτιμήσεις

«Οι εκτιμήσεις των εμπορικών συλλόγων για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής από τις θερινές εκπτώσεις, δείχνουν φτωχότερα τα ταμεία των εμπόρων, εξαιτίας και της μειωμένης επισκεψιμότητας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι» τόνισε.

Σε γενικές γραμμές, υπογραμμίζει ο πρόεδρος, η συνολική εικόνα των θερινών εκπτώσεων είναι αρνητική, και δεν μπορεί να αναστραφεί με τις ολιγοήμερες προσφορές που αναμένεται να ακολουθήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως εκτιμά ο κ. Κορκίδης «οι φετινές εκπτώσεις ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και τη πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση του τζίρου και ανακατανομή της θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δις ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα εποχικά καταναλωτικά αγαθά.

Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να… αγοράσουν διακοπές. Προηγήθηκαν βεβαίως οι λογαριασμοί της στέγασης, τα μπάνια της οικογένειας και στη συνέχεια ακολούθησαν οι αγορές. Στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δισ. ευρώ στη πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε παραθεριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση για τους προσεχείς 12 μήνες δείχνει αβεβαιότητα με σχεδόν το 60% των νοικοκυριών να φοβάται ελαφρά ή αισθητή δυσκολία, δηλαδή μια εκτίμηση, που εκτός από τις τρέχουσες θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές τους.

Συνοψίζοντας, ο φετινός εκπτωτικός τζίρος εκτιμάται πως τόσο στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα όσο και στα μεμονωμένα μικρότερα καταστήματα λιανικής, κυμάνθηκε χαμηλότερα από 10% έως και 20%. Αντίθετα, όπου οι εκπτωτικοί τζίροι κατέγραψαν αύξηση, όπως στο e-commerce, αυτή ήταν μονοψήφια και μικρή. Θα πρέπει πάντως να μας προβληματίσει το γεγονός πως τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών του β’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό καταγράφεται στο λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα με 36,7%».

Τελικά, τονίζει ο πρόεδρος, ούτε οι καλοκαιρινές εκπτώσεις κατάφεραν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που συνεχίζει να προβληματίζει σοβαρά τα νοικοκυριά και να επιδρά αρνητικά στην ελληνική αγορά.

ΕΣΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ παρουσίασε, πρόσφατα, τα αποτελέσματα από την πανελλαδική του έρευνα για την πορεία των θερινών εκπτώσεων από όπου επίσης φαίνεται ότι αρκετοί επιχειρηματίες θέλουν να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και τις προσφορές, για ένα διάστημα, προκειμένου να προσελκύσουν καταναλωτές.

Με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων έρχονται να συμπληρώσουν το αρνητικό “σερί” της αγοράς από την αρχή του χρόνου. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να ανακάμψουν. Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο. Αυτό που μένει, εκτός από τον ισχνό τζίρο, είναι η ανησυχία χιλιάδων μικρομεσαίων και πολύ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις, στηρίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανή την αγορά και την απασχόληση. Και, επιπλέον, ήρθε η ώρα να επαναξιολογήσουμε τον θεσμό των εκπτώσεων ώστε να έχει θετικό αντίκτυπο σε επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Η έρευνα

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν τα εξής:

* Έξι στις 10 (59%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10, κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κατέγραψαν θετικό πρόσημο.

* Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47%) εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

* Η επιθυμία προσέλκυσης καταναλωτών ωθεί 4 στους 10 επιχειρηματίες (37%) να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας αυτών, παρά το περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο.

* Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, με το «κλιμάκιο έκπτωσης» 31% – 40% να συγκεντρώνει την ισχυρότερη προτίμηση.

* Για σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (38%) η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, εύρημα που πιθανόν συνδέεται και με την έλλειψη ρευστότητας αλλά και τη χρονική συγκυρία καταβολής του επιδόματος αδείας /δώρου.

* Για 7 στις 10 επιχειρήσεις στις οποίες καταγράφηκαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο πέρυσι, η μείωση διαμορφώθηκε έως 20%.

* Αντίθετα, για 2 στις 3 επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος δεν υπερέβη το 10% σε σχέση με πέρυσι.

* Δύο στις 3 επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα ίδια, με το καλοκαίρι του 2024, ποσοστά εκπτώσεων.

* Οι μισές (47%) επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα εμπορεύματα του καταστήματος.

* Επίσης οι μισές (51%) επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

* Κατόπιν των παραπάνω, μόνο το 21% των επιχειρηματιών δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

* Παρά την ενίσχυση των απομακρυσμένων πωλήσεων, το 45% των επιχειρηματιών δήλωσε πως οι πωλήσεις του φυσικού καταστήματος ήταν περισσότερες από τις ηλεκτρονικές. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την περαιτέρω ψηφιακή ωρίμανση της αγοράς.

* Οι επιχειρηματίες αξιολογούν την ακρίβεια, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα για αγορές και την αύξηση των τιμών προμηθευτών ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα με αρνητική επιβάρυνση.

* Τρεις στις 4 επιχειρήσεις (74%) σημειώνει πως το λειτουργικό της κόστος έχει διογκωθεί περισσότερο από 10% από τις αρχές του έτους έως σήμερα.

* Στο πλαίσιο αυτό, το 67% των επιχειρηματιών δηλώνει από Καθόλου έως Λίγο ανακουφισμένο από τα μέτρα στήριξης έναντι των ανατιμήσεων και αύξησης του ενεργειακού κόστους.

