Μια γυναίκα που χαρακτηρίστηκε ως «μαύρη χήρα» αφότου δηλητηρίασε τους 11 ηλικιωμένους συζύγους της κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών αντιμετωπίζει τώρα το ενδεχόμενο να καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράν.

Η 56χρονη Κολσούμ Ακμπάρι κατηγορήθηκε στις αρχές Αυγούστου για την δηλητηρίαση και την δολοφονία 11 συζύγων σε διάστημα 22 ετών, αλλά τώρα ισχυρίζεται ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Απλώς δεν θυμάται ακριβώς.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζήτησαν την εκτέλεσή της.

Πώς η «μαύρη χήρα» κατάφερνε να την γλιτώνει

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Κολσούμ Ακμπάρι κατάφερνε να τη γλιτώνει ατιμώρητα αφού παντρευόταν συστηματικά ηλικιωμένους άνδρες πριν τους δηλητηριάσει με φάρμακα για τον διαβήτη και βιομηχανικό αλκοόλ, ώστε να μπορέσει να κληρονομήσει τα υπάρχοντά και τις προίκες τους.

Κανείς δεν υποψιαζόταν τίποτα, επειδή οι άνδρες φαινόταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους και της επισφαλούς κατάστασης υγείας τους.

Δρούσε επίσης σε διάφορες πόλεις για να αποφύγει να τραβήξει την προσοχή.

Το φονικό της ξέσπασμα ξεκίνησε το 2000 και συνεχίστηκε μέχρι το 2023, όταν ο γιος του τελευταίου θύματός της, του 82χρονου Γκολαμρεζά Μπαμπάεϊ, υποψιάστηκε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Τώρα κατηγορείται για τη δολοφονία 11 συζύγων, αλλά η ίδια η «μαύρη χήρα» ισχυρίζεται ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι μεταξύ 13 και 15.

«Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς», είπε η Ακμπάρι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Παντρεύτηκε 18 χρονών

Η Κολσούμ Ακμπάρι παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών. Ήταν μια σύντομη ένωση με έναν άνδρα που έπασχε από προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά ο δεύτερος γάμος της δεν ήταν πολύ καλύτερος. Παντρεύτηκε έναν πολύ μεγαλύτερο άνδρα με παιδιά από προηγούμενο γάμο, ο οποίος την χτυπούσε και την ταπείνωνε συνεχώς. Μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της ξεκίνησε το φονικό της ξέσπασμα.

Έλεγε στους ανθρώπους ότι ήταν πρόθυμη να παντρευτεί ηλικιωμένους, μοναχικούς άνδρες και, αφού επιβεβαίωνε την οικονομική τους κατάσταση, συμφωνούσε να τους παντρευτεί και εκείνοι της έδιναν μεγάλη προίκα.

Λίγο μετά τον γάμο της με τα θύματά της, η Κολσούμ άρχισε να τα δηλητηριάζει με ένα επικίνδυνο μείγμα φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση, φαρμάκων για τον διαβήτη, ηρεμιστικών και βιομηχανικού αλκοόλ και όταν αυτό δεν «έπιανε», δεν ήταν δηλαδή θανατηφόρο, χρησιμοποιούσε μαξιλάρια για να πνίξει το θύμα της πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο.

Επειδή οι δολοφονίες συνέβησαν σε διαφορετικές πόλεις στην επαρχία Μαζανταράν του Ιράν, οι αρχές δεν μπόρεσαν ποτέ να την συνδέσουν.

Ο 69χρονος Mirahmad Omrani πέθανε ένα μήνα μετά τον γάμο του με τον Akbari το 2013, ο 62χρονος Esmail Bakhshi πέθανε δύο μήνες μετά τον γάμο τους το 2016 και ο 83χρονος Ganjali Hamzei πέθανε 43 ημέρες μετά τον γάμο του με τον κατά συρροή δολοφόνο.

Πώς έφτασαν στην σύλληψή της

Να σημειωθεί ότι ένας από τους συζύγους της γυναίκας, ο Masih Nemati, επέζησε από την απόπειρα δηλητηρίασής της το 2022, αλλά απλώς την έδιωξε από το σπίτι του χωρίς να μπει στον κόπο να καλέσει την αστυνομία.

Το μακελειό της Akbari έλαβε τέλος το 2023, λίγο μετά τον θάνατο του τελευταίου συζύγου της, του 82χρονου Gholamreza Babaei, όταν ο γιος του άρχισε να την υποψιάζεται.

Ένας φίλος του, του είπε ότι ο δικός του πατέρας ήταν παντρεμένος στο παρελθόν με μια γυναίκα ονόματι Kolsum, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει και όταν είδε αυτή τη χήρα, την αναγνώρισε ως το ίδιο άτομο.

Αν και αρχικά αρνήθηκε τις δολοφονίες, η 56χρονη γυναίκα τελικά ομολόγησε, αλλά συνεχίζει να δίνει αντικρουόμενες μαρτυρίες ως προς τον αριθμό των θυμάτων.

Το κατηγορητήριο εναντίον της Κολσούμ Ακμπάρι περιλαμβάνει 11 κατηγορίες για προμελετημένη δολοφονία και μία κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας, και εάν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει με τη θανατική ποινή.

Η υπόθεση αφορά περισσότερους από 45 ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένων κληρονόμων των πολλών θυμάτων της που θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς λένε ότι το κίνητρό της ήταν η επιθυμία να κληρονομήσει την περιουσία και τα χρήματα του συζύγου της, τα περισσότερα από τα οποία μεταβιβάστηκαν στο όνομα της κόρης της.