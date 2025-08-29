Η Καϊράτ θα διανύσει 44.982 χλμ για εκτός έδρας αγώνες Champions League

Αποστάσεις-μαμούθ θα πρέπει να διανύσει η Καϊράτ Αλμάτι για τους εκτός έδρας αγώνες του Champions League. Το Αλμάτι βρίσκεται σε απόσταση 275 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Καζακστάν με την Κίνα και η αποστολή της ομάδας, σύμφωνα με υπολογισμούς, θα πρέπει να διανύσει συνολικά 44.982 χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα περισσότερα από την περιφέρεια του πλανήτη (40.075 χιλιόμετρα).

Η Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει εντός έδρας με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπριζ, Ολυμπιακό και Πάφο, ενώ εκτός έδρας με τις Ιντερ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ και Κοπεγχάγη. Το μεγαλύτερο ταξίδι θα γίνει όταν η Καϊράτ ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει πορτογαλική ομάδα, ένα ταξίδι 7.000 χιλιομέτρων που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο ομάδων στην ιστορία του Champions League.

Από κει και πέρα: Η απόσταση μεταξύ Αλμάτι (έδρα της Καϊράτ) και Μιλάνου είναι περίπου 5.000 χλμ. σε ευθεία γραμμή, με το Λονδίνο είναι 5.100 χλμ όσο και για την Κοπεγχάγη, πάντα σε ευθεία γραμμή.

Την μεγαλύτερη ταλαιπωρία θα την υποστεί η Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν η Ρεάλ Μαδρίτης πετάξει για την Αλμάτι, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι παίκτες της αντιμετωπίζουν μια εξαντλητική πτήση 12 ωρών. Οδικώς, το ίδιο ταξίδι διαρκεί περίπου 87 ώρες!

Οσον αφορά στον Ολυμπιακό η απόσταση από το «Ελ. Βενιζέλος», στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) είναι περίπου 4.503 χλμ. Η απευθείας πτήση τσάρτερ διαρκεί 6 με 7 ώρες. Πάντως, με αεροπλάνο της γραμμής οι περισσότερες πτήσεις από Αθήνα προς Αλμάτι περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία στάση, συνήθως στην Κωνσταντινούπολη ή το Ντουμπάι. Ανάλογα με τη διάρκεια της αναμονής, η συνολική διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να κυμαίνεται από 10 έως 16 ώρες.