Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.
- «Πλήρης υποστήριξη» του Μακρόν στον Μπαϊρού και στο βάθος… εκλογές
- Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία
- 24χρονος παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει - Στην κατοχή του βρέθηκε στολή αστυνομικού
Η ιστορική πρόκριση της Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Champions League «πάγωσε» τα πάντα στο Καζακστάν. Ακόμη και τους γάμους!
Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα γαμήλιο πάρτι κάπου στην χώρα, το οποίο έχει σταματήσει προκειμένου άπαντες οι παρευρισκόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των πέναλτι της Καϊρατ Αλμάτι με τη Σέλτικ.
Όπως θα παρακολουθήσετε κι εσείς παρακάτω, με το που «σφραγίζεται» ο θρίαμβος των Καζάκων το γαμήλιο γλέντι παίρνει… φωτιά. Οχι βεβαίως για του νεόνυμφους αλλά για να πανηγυρίσουν όλοι την ιστορική επιτυχία! Έτσι ο χώρος της εκδήλωσης θυμίζει περισσότερο… γήπεδο και κερκίδα παρά μέρος για γάμο!
Θυμίζουμε πως η Καραϊάτ μετά από δύο λευκές ισοπαλίες, τόσο σε 90′ στη Σκωτία, όσο και σε 120′ στο Καζακστάν, πήρε τη μεγαλειώδη πρόκριση στα πέναλτι.
Εκεί οι Καζάκοι με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά τους Αναμπέρκοφ, ο οποίος απέκρουσε τρεις εκτελέσεις, επικράτησαν με 3-1 και πέρασαν για πρώτη φορά στην κύρια φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το σίγουρο είναι πως τόσο το νιόπαντρο ζευγάρι όσοι και οι καλεσμένοι τους θα θυμούνται για πάντα που βρίσκονταν όταν η Καϊράτ Αλμάτι πετύχαινε αυτή την ιστορική επιτυχία.
Δείτε το σχετικό βίντεο
In 🇰🇿 Kazakhstan people paused their wedding to watch Kairat’s penalty shootout together 😂 pic.twitter.com/6oT8Kck9EL
— failed (@unnamedbutalone) August 27, 2025
- Diamond League Ζυρίχης: Στη 2η θέση ο Εμμανουήλ Καραλής – Ξεπέρασε τα 6μ. για 12η φορά στην καριέρα του
- LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
- Μέλι: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»
- «Ο ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα»
- Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
- Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις