Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Η ιστορική πρόκριση της Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Champions League «πάγωσε» τα πάντα στο Καζακστάν. Ακόμη και τους γάμους!

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα γαμήλιο πάρτι κάπου στην χώρα, το οποίο έχει σταματήσει προκειμένου άπαντες οι παρευρισκόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των πέναλτι της Καϊρατ Αλμάτι με τη Σέλτικ.

Όπως θα παρακολουθήσετε κι εσείς παρακάτω, με το που «σφραγίζεται» ο θρίαμβος των Καζάκων το γαμήλιο γλέντι παίρνει… φωτιά. Οχι βεβαίως για του νεόνυμφους αλλά για να πανηγυρίσουν όλοι την ιστορική επιτυχία! Έτσι ο χώρος της εκδήλωσης θυμίζει περισσότερο… γήπεδο και κερκίδα παρά μέρος για γάμο!

Θυμίζουμε πως η Καραϊάτ μετά από δύο λευκές ισοπαλίες, τόσο σε 90′ στη Σκωτία, όσο και σε 120′ στο Καζακστάν, πήρε τη μεγαλειώδη πρόκριση στα πέναλτι.

Εκεί οι Καζάκοι με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά τους Αναμπέρκοφ, ο οποίος απέκρουσε τρεις εκτελέσεις, επικράτησαν με 3-1 και πέρασαν για πρώτη φορά στην κύρια φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το σίγουρο είναι πως τόσο το νιόπαντρο ζευγάρι όσοι και οι καλεσμένοι τους θα θυμούνται για πάντα που βρίσκονταν όταν η Καϊράτ Αλμάτι πετύχαινε αυτή την ιστορική επιτυχία.

Δείτε το σχετικό βίντεο