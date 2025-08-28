Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.
Ενταση προκλήθηκε σε πτήση της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας Arkia από Παρίσι προς Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε το μεσημέρι χθες Τετάρτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πάφου, στην Κύπρο, έπειτα από επεισόδιο με επιβάτη που επιτέθηκε σε μια αεροσυνοδό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από airlinepros.com).
Tο περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν επιβάτης επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Arkia, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν επιβάτης επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, παραβιάζοντας τις οδηγίες ασφαλείας.
Του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αλλά αντέδρασε με φραστική και σωματική επίθεση σε μέλος του πληρώματος.
Ο κυβερνήτης, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφάσισε την εκτροπή του αεροσκάφους προς την Πάφο.
Συνελήφθη
Μετά την προσγείωση, ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και συνελήφθη από την κυπριακή αστυνομία.
Η εταιρεία ενημέρωσε ότι η πτήση θα συνεχιζόταν κανονικά προς τον προορισμό της μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος, και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία.
«Η Arkia δεν θα κάνει καμία απολύτως υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ούτε σε περιπτώσεις βίας εναντίον του προσωπικού της», σημειώνεται στην ανακοίνωσή της.
