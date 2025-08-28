Ενταση προκλήθηκε σε πτήση της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας Arkia από Παρίσι προς Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποίησε το μεσημέρι χθες Τετάρτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πάφου, στην Κύπρο, έπειτα από επεισόδιο με επιβάτη που επιτέθηκε σε μια αεροσυνοδό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από airlinepros.com).

Tο περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν επιβάτης επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα

Passenger attacks stewardess, plane makes emergency landing in Cyprus: Arkia reports that a passenger who tried to enter the bathroom during takeoff violently attacked a flight attendant and was removed from the plane in Cyprus. https://t.co/QxJWCaiekH ArutzSheva pic.twitter.com/Ichh0xSkH4 — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) August 27, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Arkia, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, όταν επιβάτης επιχείρησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, παραβιάζοντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, αλλά αντέδρασε με φραστική και σωματική επίθεση σε μέλος του πληρώματος.

Ο κυβερνήτης, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφάσισε την εκτροπή του αεροσκάφους προς την Πάφο.

Συνελήφθη

Μετά την προσγείωση, ο επιβάτης απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο και συνελήφθη από την κυπριακή αστυνομία.

Η εταιρεία ενημέρωσε ότι η πτήση θα συνεχιζόταν κανονικά προς τον προορισμό της μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος, και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία.

«Η Arkia δεν θα κάνει καμία απολύτως υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ούτε σε περιπτώσεις βίας εναντίον του προσωπικού της», σημειώνεται στην ανακοίνωσή της.