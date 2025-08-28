sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Champions League: Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase (pics)
Champions League 28 Αυγούστου 2025 | 21:11

Champions League: Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase (pics)

Δείτε αναλυτικά και τα 144 παιχνίδια της League Phase του νέου Champions League, στην οποία συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Γνωστές έγιναν όλες οι αναμετρήσεις της League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025/26, μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, από την οποία ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του.

Συγκεκριμένα οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Άρσεναλ εκτός, Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφο εντός και Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας.

Από την πλευρά της η Πάφος θα αντιμετωπίσει τις: Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια Πράγας, Ολυμπιακός, Μονακό και Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά:

1ο γκρουπ:

  • Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Πάφος (εκτός)
  • Τσέλσι: Μπαρτσελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Αταλάντα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Πάφος (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)
  • Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός)
  • Ίντερ: Λίβερπουλ (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Σλάβια (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καϊράτ (εντός) και Ουνιόν (εκτός)
  • Ντόρτμουντ: Ίντερ (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός),Κοπεγχάγη (εκτός)
  • Λίβερπουλ: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)
  • Μπαρτσελόνα: Παρί (εντός), Τσέλσι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εκτός), Σλάβια (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)
  • Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)
  • Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Νάπολι (εντός), Μπόντο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Μονακό (εκτός).

2ο γκρουπ

  • Άρσεναλ: Μπάγερν (εντός), Ίντερ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Μπριζ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Σλάβια (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)
  • Λεβερκούζεν: Παρί (εντός), Σίτι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπόντο (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Ουνιόν (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)
  • Αταλάντα: Τσέλσι (εντός), Παρί (εκτός), Μπριζ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός)
  • Βιγιαρεάλ: Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός), Τότεναμ (εκτός), Κοπεγάχγη (εντός), Πάφος (εκτός)
  • Γιουβέντους: Ντόρτμουντ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Μπόντο (εκτός), Πάφος (εντός), Μονακό (εκτός)
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Νάπολι (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)
  • Μπενφίκα: Ρεάλ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Νάπολι (εντός), Άγιαξ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)
  • Μπριζ: Μπαρστελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός).

3ο γκρουπ

  • Τότεναμ: Ντόρτμουντ (εντός), Παρί (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Σλάβια (εντός), Μπόντο (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μονακό (εκτός)
  • Αϊντχόφεν: Μπάγερν (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Νάπολι (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Ουνιόν (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)
  • Άγιαξ: Ίντερ (εντός), Τσέλσι (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Γαλατά (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)
  • Νάπολι: Τσέλσι (εντός), Σίτι (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Κοπεγχάγη (εκτός)
  • Σπόρτινγκ: Παρί (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μπριζ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Νάπολι (εκτός), Καϊράτ (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)
  • Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ
  • Σλάβια Πράγας: Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Μπόντο (εντός), Τότεναμ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Πάφος (εκτός)
  • Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Τότεναμ (εντός), Σλάβια (εκτός), Μονακό (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)
  • Μαρσέιγ: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Μπριζ (εκτός), Άγιαξ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Ουνιόν (εκτός)

4ο γκρουπ

  • Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λερερβκούζεν (εντός), Βιγιαρεάλ (εκτός), Νάπολι (εντός), Τότεναμ (εκτός), Καϊράτ (εντός), Καραμπάγκ (εκτός)
  • Μονακό: Σίτι (εντός), Ρεάλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπριζ (εκτός), Τότεναμ (εντός), Μπόντο (εκτός), Γαλατάσαραϊ (εντός), Πάφος (εκτός)
  • Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ (εντός), Σίτι (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Άιντραχτ (εκτός), Μπόντο (εντός), Άγιαξ (εκτός), Ουνιόν (εντός), Μονακό (εκτός)
  • Καραμπάγκ: Τσέλσι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Άιντραχτ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Άγιαξ (εντός), Νάπολι (εκτός), Κοπεγχάγη (εντός), Μπιλμπάο (εκτός)
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Αταλάντα (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Νιούκαστλ (εντός), Γαλατάσαραϊ (εκτός)
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί (εντός), Νόρτμουντ (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σλάβια (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Νιούκαστλ (εκτός)
  • Νιούκαστλ: Μπαρτσελόνα (εντός), Παρί (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Μπιλμπάο (εντός), Ουνιόν (εκτός)
  • Πάφος: Μπάγερν (εντός), Τσέλσι (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σλάβια (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Μονακό (εντός), Καϊράτ (εκτός)
  • Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπριζ (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Πάφος (εντός), Κοπεχγάγη (εκτός)

Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Champions League 28.08.25

Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League - Το Σάββατο το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων.

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 19 οι νεκροί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Επιλεκτικός ανθρωπισμός 28.08.25

Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
