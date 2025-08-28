Οι αντίπαλοι της Πάφου στη League Phase του Champions League

Η κλήρωση της League Phase του Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου ολοκληρώθηκε, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Ανάμεσά τους και η Πάφος, η οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έτσι οι Κύπριοι θα κοντραριστούν εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου, τη Βιγιαρεάλ, την Σλάβια Πράγας και τη Μονακό, ενώ εκτός θα αντιμετωπίσουν την Τσέλσι, τη Γιουβέντους, τον Ολυμπιακό και την Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της Πάφου στη League Phase:

Μπάγερν Μονάχου (εντός)

Τσέλσι (εκτός)

Βιγιαρεάλ (εντός)

Γιουβέντους (εκτός)

Σλάβια Πράγας (εντός)

Ολυμπιακός (εκτός)

Μονακό (εντός)

Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)