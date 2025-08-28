Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Το τέλος της κτηνοτροφίας;

206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

• Απειλείται το ζωικό κεφάλαιο της χώρας

• Σε Θεσσαλία και Θράκη το μεγαλύτερο πρόβλημα

• Ενώ η ύπαιθρος δοκιμάζεται οι «ειδικοί» ψάχνουν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της ευλογιάς

• Οι επιπτώσεις σε φέτα, γαλακτοκομικά, κρέας και όχι μόνο

Μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr

Κληρονομιές-εξπρές σε πέντε βήματα

1) Οι συμβολαιογράφοι ανοίγουν φάκελο κληρονομιάς

2) Οι πολίτες δίνουν εξουσιοδότηση μέσω TaxisNet

3) Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα τα δικαιολογητικά

4) Ο φόρος καταβάλλεται ψηφιακά

5) Η πράξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο

Πάνω από 70.000 οι δηλώσεις το πρώτο επτάμηνο του 2025

Στο Σινά

Σκληρό παιχνίδι εξουσίας

• Οι αμυνόμενοι, οι επιτιθέμενοι και οι Πόντιοι Πιλάτοι

Νετανιάχου

Γιατί αναγνώρισε τώρα τη Γενοκτονία των Ποντίων

• Και η αναφορά σε Αρμένιους και Ασσύριους

Λάουρα Κοβέσι

Το φάντασμά της στοιχειώνει την Αθήνα

Ερευνα

€65 μηνιαίως για τις συνδρομές του κάθε παιδιού

• Για μουσική, Ιντερνετ, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια

Novartis

«Ψεύδονται» είπε η εισαγγελέας για τους κατηγορουμένους

Υγεία

Πόσο μας πειράζει ο καπνός από τις πυρκαγιές

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Κλήρωση Champions League

Ωρα league phase για τον Ολυμπιακό στο Μονακό

Ευρωπαϊκά Κύπελλα

Μάχες πρόκρισης για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Ευρωμπάσκετ

Τζάμπολ – εισιτήριο με το «καλημέρα» κόντρα στην Ιταλία