Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

Το τέλος της κτηνοτροφίας; • Απειλείται το ζωικό κεφάλαιο της χώρας • Οι επιπτώσεις σε φέτα, γαλακτοκομικά, κρέας και όχι μόνο

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Το τέλος της κτηνοτροφίας;
206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες

• Απειλείται το ζωικό κεφάλαιο της χώρας
• Σε Θεσσαλία και Θράκη το μεγαλύτερο πρόβλημα
• Ενώ η ύπαιθρος δοκιμάζεται οι «ειδικοί» ψάχνουν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της ευλογιάς
• Οι επιπτώσεις σε φέτα, γαλακτοκομικά, κρέας και όχι μόνο

Μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr
Κληρονομιές-εξπρές σε πέντε βήματα

1) Οι συμβολαιογράφοι ανοίγουν φάκελο κληρονομιάς
2) Οι πολίτες δίνουν εξουσιοδότηση μέσω TaxisNet
3) Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα τα δικαιολογητικά
4) Ο φόρος καταβάλλεται ψηφιακά
5) Η πράξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο

Πάνω από 70.000 οι δηλώσεις το πρώτο επτάμηνο του 2025

Στο Σινά
Σκληρό παιχνίδι εξουσίας
• Οι αμυνόμενοι, οι επιτιθέμενοι και οι Πόντιοι Πιλάτοι

Νετανιάχου
Γιατί αναγνώρισε τώρα τη Γενοκτονία των Ποντίων
• Και η αναφορά σε Αρμένιους και Ασσύριους

Λάουρα Κοβέσι
Το φάντασμά της στοιχειώνει την Αθήνα

Ερευνα
€65 μηνιαίως για τις συνδρομές του κάθε παιδιού
• Για μουσική, Ιντερνετ, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια

Novartis
«Ψεύδονται» είπε η εισαγγελέας για τους κατηγορουμένους

Υγεία
Πόσο μας πειράζει ο καπνός από τις πυρκαγιές

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Κλήρωση Champions League
Ωρα league phase για τον Ολυμπιακό στο Μονακό

Ευρωπαϊκά Κύπελλα
Μάχες πρόκρισης για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Ευρωμπάσκετ
Τζάμπολ – εισιτήριο με το «καλημέρα» κόντρα στην Ιταλία

Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα
128 χρόνια 27.08.25

Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει επιταχύνει την επιστροφή των έργων τέχνης που λήστεψαν τα στρατεύματά της κατά την αποικιοκρατική εποχή στις χώρες προέλευσής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

