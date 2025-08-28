Αγοράκι μαθαίνει ότι ο Τραμπ είναι υπαρκτό πρόσωπο… και δυσκολεύεται να το διαχειριστεί
Ένα παιδί ξέσπασε σε κλάματα όταν κατάλαβε πως ο Τραμπ υπάρχει.
Ο κόσμος ενός μικρού αγοριού ανατράπηκε όταν συνειδητοποίησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας της τηλεόρασης, αλλά ένα υπαρκτό πρόσωπο.
Σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok, με πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από ένα εκατομμύριο κοινοποιήσεις, η Annabelle Perez κατέγραψε την ξεκαρδιστική αλλά και συγκινητική κρίση του γιου της, Άντι.
«Είναι αληθινός;;;»
«Άντι, τι συμβαίνει;» τον ρωτάει, χωρίς να φαντάζεται την αντίδραση που ακολουθεί. Εκείνος απαντάει αμέσως: «Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαρκτό πρόσωπο;».
Όταν η μητέρα του το επιβεβαιώνει, ο Άντι ξεσπά σε λυγμούς, προκαλώντας γέλια αλλά και μια αίσθηση συλλογικής κατανόησης στους θεατές.
Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 30.000 σχόλια. Ένας χρήστης αστειεύτηκε: «Πώς θα αντιδράσει όταν μάθει ότι ήταν και πρόεδρος;». Άλλος σχολίασε: «Έχω την ίδια αντίδραση, μικρέ», ενώ κάποιος πρόσθεσε: «Κι εγώ, φίλε μου. Κι εγώ επίσης».
Τα σχόλια γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα νήμα κοινών εμπειριών, με γονείς να μοιράζονται τις μπερδεμένες ή δραματικές αντιδράσεις των παιδιών τους απέναντι στον Τραμπ.
