Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν τη Δευτέρα (25/2) στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν μια πιθανή λήξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πέραν αυτού όμως, οι δύο ηγέτες βρέθηκαν στο επίκεντρο σχολιασμών και για τις χειραψίες που αντάλλαξαν, τις οποίες αρκετοί χαρακτήρισαν εξαιρετικά αμήχανες.

Η πρώτη καταγράφηκε από τις κάμερες, ακριβώς έξω από τον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και οι δυο τους έσφιξαν τα χέρια τους και πόζαραν για τον φακό.

The Trump-Macron handshake duel at the White House today…pic.twitter.com/i0SIu0KsBX https://t.co/GrXBdT02o2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 24, 2025

Η επαφή που έγινε χειραψία

Η δεύτερη αμήχανη στιγμή σημειώθηκε μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Τραμπ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε τον Γάλλο ηγέτη και τοποθέτησε το χέρι του στο πόδι του, με αποτέλεσμα ο Μακρόν να μετατρέψει τη σωματική επαφή σε άλλη μια χειραψία.

Καθισμένος δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την κατανομή των φυσικών πόρων της εμπόλεμης χώρας.

The legendary handshakes between Trump and Macron are back! pic.twitter.com/30VjCYXwKi — Road To The Election (@Road2Election) February 24, 2025

Αργότερα, η τρίτη άβολη χειραψία της ημέρας συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου ο Τραμπ φάνηκε να στρίβει με παράξενο τρόπο το χέρι του Μακρόν, πριν οι δύο ηγέτες σφίξουν τις γροθιές τους και στραφούν προς το κοινό.

more adventures in handshaking with Trump and Macron pic.twitter.com/7L4ATEXr4p — Aaron Rupar (@atrupar) February 24, 2025

Η συνέντευξη στο Fox News