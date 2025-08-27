science
27.08.2025
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
Περιβάλλον 27 Αυγούστου 2025

Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος

Η κοινοπραξία Northern Lights θάβει κάτω από τον βυθό της Βόρειας Θάλασσας το CO2 από ρυπογόνες βιομηχανίες της Ευρώπης.

Spotlight

Η πρώτη στον κόσμο εμπορική εγκατάσταση μόνιμης αποθήκευσης άνθρακα άρχισε να διοχετεύει CO2 κάτω από τον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας έξω από τις ακτές της Νορβηγίας.

Η κοινοπραξία Northern Lights, στην οποία συμμετέχουν οι πετρελαιοβιομηχανίες Shell, Equinor και Total Energies, δέχεται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από ρυπογόνες βιομηχανίες της Ευρώπης και το εγχέει στον πυθμένα μέσω ενός αγωγού μήκους 109 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα «δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα» (CSS), μια ιδέα που προωθείται ως όπλο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στην ίδια τεχνολογία επενδύει και η Ελλάδα με το πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία Energian στα εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο, έξω από την Καβάλα, τα οποία θα μετατραπούν σε γεωλογικές αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα.

Τόσο η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) όσο και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) θεωρούν ότι οι τεχνολογίες CSS θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα που ανεβάζουν τη θερμοκρασία του πλανήτη.

Αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ωστόσο ότι πετρελαϊκές εταιρείες προωθούν την ιδέα του CSS ως δικαιολογία για να συνεχίσουν να εξορύσσουν υδρογονάνθρακες.

Το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται σε δεξαμενές κοντά στις νορβητικές ακτές πριν διοχετευτεί στον βυθό (Northern Lights)

Το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται σε δεξαμενές κοντά στις νορβητικές ακτές πριν διοχετευτεί στον βυθό (Northern Lights)

Το κόστος των τεχνολογιών CSS παραμένει εξάλλου απαγορευτικό για εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα. Για τις ρυπογόνες βιομηχανίες σήμερα πιο συμφέρον να αγοράζουν πιστώσεις εκπομπών από την ευρωπαϊκή αγορά παρά να πληρώνουν για τη μόνιμη αποθήκευση του CO2.

To πρότζεκτ της Northern Lights, το οποίο χρηματοδοτείται από τη νορβηγική κυβέρνηση, φιλοδοξεί τώρα να δείξει ότι η ιδέα είναι οικονομικά βιώσιμη.

Μέχρι σήμερα έχει εξασφαλίσει τρεις πελάτες: ένα εργοστάσιο αμμωνίας της Yara στην Ολλανδία, δύο εργοστάσια βιοαερίου της Orsted στη Δανία και έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Stockholm Exergi στη Σουτηδία, αναφέρει το CBS.

Τo CO2 που συλλέγεται από τις καπνοδόχους αυτών των εγκαταστάσεων αρχικά υγροποιείται και μεταφέρεται με πλοίο σε τερματικό σταθμό κοντά στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Από εκεί μεταφέρεται σε μεγάλες δεξαμενές και διοχετεύεται τελικά σε βάθος 2,6 χιλιομέτρων κάτω από τον βυθό της Βόρειας Θάλασσας.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η προσπάθεια θα έχει αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμα Northern Lights ξεκινά με χωρητικότητα 1,7 εκατομμυρίων τόνων ανά έτος με την προοπτική να αυξηθεί στους 5,5 εκατ. τόνους μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

Συγκριτικά, οι εκπομπές άνθρακα του κλάδου ενέργειας το 2024 έφταναν τους 37,8 δισεκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.

