Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της Υγείας, αναδεικνύει ένα ακόμη περιστατικό, που καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Κεραμίδι στη Μαγνησία εικόνα πάνω από gegonotanews).

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό, ένας 68χρονος γλίστρησε στο καλντερίμι, έπεσε στο έδαφος και υπέστη συντριπτικό κάταγμα.

Συγγενής του κατήγγειλε στο gegonotanews ότι στο ιατρείο του χωριού δεν υπήρχε ούτε ιώδιο, ούτε φορείο, ούτε καν… γάζες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δέσουν το πόδι του άτυχου άνδρα με τραπεζομάντηλα. Σημειώνεται πως τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία… ναυαγοσώστες που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο.

Κεραμίδι Μαγνησίας: Ιατρείο χωρίς φορείο και γάζες

Πιο αναλυτικά, το ατύχημα συνέβη λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Φεύγοντας ο 68χρονος από το πανηγύρι, γλίστρησε στο πλακόστρωτο καλντερίμι που οδηγεί από την πλατεία στο εσωτερικό του χωριού και βρέθηκε χτυπημένος στο έδαφος.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την πλατεία. Έτσι, ναυαγοσώστες από το Καμάρι που έτυχε να βρίσκονται στο πανηγύρι προσέτρεξαν για βοήθεια.

Τοποθέτησαν τον 68χρονο σε δικό τους φορείο και, με τη συνδρομή κατοίκων, τον μετέφεραν μέχρι την θέση Μεσοχώρι, όπου μπορούσε να φτάσει το ασθενοφόρο για να τον παραλάβει.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται.

Όπως κατήγγειλε ο συγγενής του 68χρονου, το Κεραμίδι, παρότι αποτελεί τουριστικό χωριό που προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών, είναι εντελώς παραμελημένο, χωρίς ασφαλείς δρόμους για τους πεζούς και στοιχειώδεις υποδομές για τα οχήματα.