Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αποφασίσει τη συμμετοχή του με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συντασσόμενο με το αίτημα της ομοσπονδίας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Όπως ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωσή της η Ένωση, το εν λόγω πειθαρχικό δίκαιο επιδιώκει να «σιγήσει» τις φωνές των σωματείων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα «εγκλήματα που προδιαγράφονται μπροστά στα μάτια μας», υπενθυμίζοντας τις καταγγελίες των Ελεγκτών για τους κινδύνους στην ασφάλεια των πτήσεων.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Η ανακοίνωση για την απεργία

«Στις 28 του Αυγούστου οι εργαζόμενοι στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας σε όλα τα αεροδρόμια και σε όλες τις μονάδες απεργούμε!

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που είμαστε μάρτυρες ενός αεροπορικού εγκλήματος που προδιαγράφεται μπροστά στα μάτια μας, δεν ανεχόμαστε τη σιγή που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο, που θέλει να μας κάνει σιωπηλούς παρατηρητές, στο όνομα της υποχρέωσης “εχεμύθειας” και της τιμωρίας κάθε “κακόβουλης κριτικής”.

Κάθε μέρα βλέπουμε και μία βλάβη, κάθε μέρα και ένα πρόβλημα, κάθε μέρα πίεση για επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων. Χαρακτηριστικά, στις 20 του Αυγούστου αστοχία παρέλυσε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου της Αθήνας, ενώ παραβιάζεται διαρκώς η χωρητικότητα, με τις αφίξεις να φτάνουν μέχρι και τις 34 την ώρα.

Αυτά είναι που δεν θέλει η κυβέρνηση να βγαίνουν προς τα έξω.

Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο που διαλύει ακόμα περισσότερο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για να εκχωρηθεί κατά τμήματα σε ιδιώτες.

Στις 28 του Αυγούστου σταματάει η κυκλοφορία σε όλα τα αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα!

Δεν μας πτοεί η τρομοκρατία. Οι εκτελεστές του απεργοσπαστικών εντολών του Υπουργείου και των εταιρειών, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΕΚΕ και η ομάδα του, που καθυστερούν σκόπιμα τη σύγκληση της ΓΣ που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι, για να υπονομεύσουν την επιτυχία της απεργίας, δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν, έχουν απονομιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους, που δεν τους ακολουθούν στον κατήφορο της υποταγής.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταστείλουν την αγανάκτηση των εργαζομένων του κλάδου για να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 28 του Αυγούστου».