Χαμηλό 3 εβδομάδων στο σιτάρι – Η ισχυρή προσφορά «τρώει» τη ζήτηση

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων σημείωσαν τα futures για το σιτάρι στο χρηματιστήριο του Σικάγο , καθώς η βελτίωση των προοπτικών παραγωγής παγκοσμίως ασκεί πίεση στην αγορά, παρά τις ενδείξεις ανόδου της ζήτησης.

Η συμβουλευτική εταιρεία IKAR αύξησε τις προβλέψεις της για την παραγωγή στη Ρωσία, τον κορυφαίο εξαγωγέα στο σιτάρι, αυτή την εβδομάδα, καθώς η συγκομιδή της χώρας πλησιάζει στο τέλος της, ενώ οι βροχές στην Αυστραλία έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις για την σοδειά εκεί. Αυτό ενισχύει τις ισχυρές προοπτικές παγκόσμιας προσφοράς, με το Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών να αναβαθμίζει τις προβλέψεις του για το 2025-26 σε έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι προβλέψεις δείχνουν άνοδο της παραγωγής σιταριού στη Ρωσία, που αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγέα στον κόσμο

«Υπάρχει άφθονη διαθεσιμότητα σε άλλες περιοχές του κόσμου για να αγοράσουν οι άνθρωποι σιτάρι», δήλωσε ο Randy Place, ανώτερος αναλυτής σιτηρών στην Hightower Report. «Η ζήτησή μας είναι καλή εδώ, αλλά πρέπει να είναι καλύτερη για να αντισταθμιστεί αυτή η μεγάλη παγκόσμια προσφορά».

Μείωση στα futures Δεκεμβρίου για το σιτάρι

Οι τιμές για το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου στο Σικάγο μειώθηκαν έως και 1,5% την Τετάρτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση για το πιο ενεργό συμβόλαιο από τις 5 Αυγούστου.

Οι ευεργετικές βροχές ενόψει της περιόδου σποράς στις νότιες πεδιάδες των ΗΠΑ ασκούν επίσης πιέσεις στο σιτάρι του Κάνσας Σίτι, το οποίο επίσης μειώθηκε κατά 1,5%, φτάνοντας σε νέα χαμηλά συμβολαίων την Τετάρτη.

Οι προμήθειες στις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και οι επιθεωρήσεις για εξαγωγές την εβδομάδα που έληξε στις 21 Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 71% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 1,3% στα 5,2475 δολάρια ανά μπούσελ στις 10:44 π.μ. στο Σικάγο. Στα άλλα σιτηρά, το καλαμπόκι μειώθηκε κατά 0,8% στα 4,0625 δολάρια ανά μπούσελ και ο ι τιμές της σόγιας αυξήθηκαν κατά 0,2% κατά 10,5125 δολάρια ανά μπούσελ.

Πηγή: ΟΤ