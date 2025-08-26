Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Την ώρα που οι ΗΠΑ φαίνεται ότι μεσολαβούν για την ειρήνη στην Ουκρανία, παράλληλα προωθούν δικούς τους οικονομικούς στόχους. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζητούσαν για συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Οι πληροφορίες έρχονται, ενώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πει ότι συζητούν κοινά έργα στην Αρκτική.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται πέντε διαφορετικές πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, οι συμφωνίες προτάθηκαν από τις ΗΠΑ, ως κίνητρο για να πειστεί η Ρωσία να συμφωνήσει για ειρήνη στην Ουκρανία. Επίσης, φέρεται ότι προτάθηκε χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα. Επίσης, έχει αποκλειστεί από τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Επιστροφή στο Sakhalin-1;

Σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, οι αξιωματούχοι ΗΠΑ-Ρωσίας συζήτησαν την πιθανότητα η Exxon Mobil να επανέλθει στο ρωσικό έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1. Επίσης, τέσσερις πηγές ανέφεραν, τέθηκε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μπορέσει η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα LNG που υλοποιεί, όπως το Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις.

Επίσης, επιβεβαίωσαν παλαιότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία από τη Ρωσία.

Γουίτκοφ στη Μόσχα

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανάφεραν επίσης ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στις αρχές Αυγούστου. Ο Γουίτκοφ είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με τον ειδικό απεσταλμένο του για επενδύσεις, Κίριλ Ντμιτρίεφ. Οι ενεργειακές συμφωνίες, είπαν, έχουν συζητηθεί και στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου.

Ο Τραμπ ήθελε μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά τα ΜΜΕ να βγουν από την Αλάσκα μετά τη σύνοδο κορυφής με έναν τίτλο που θα ανακοίνωνε μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία», δήλωσε μία από τις πηγές. «Έτσι θα αισθανόταν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει πετύχει κάτι», πρόσθεσε.

Τις συζητήσεις επιβεβαίωσε εμμέσως αργότερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συμφωνίες, είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να τερματιστεί ο πόλεμος, είπε. Αλλά, πρόσθεσε ότι «δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευτούν περαιτέρω αυτά τα ζητήματα δημόσια».

Η Μόσχα ωστόσο τηρεί σιγή ιχθύος. Εκπρόσωπος του Κίριλ Ντμιτρίεφ αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως αρνήθηκε να σχολιάσει και η Exxon Mobil. Οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες Rosneft και Novatek δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Καρότο και μαστίγιο

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε τη Ρωσία με κυρώσεις, αν δεν υποχωρήσει στις πιέσεις για ειρηνευτική συμφωνία, συνεργάτες του κάνουν διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. Πρόκειται για την προφανή διαπραγματευτική τακτική του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία είχε ακολουθήσει και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Οι ίδιοι αξιωματούχοι διερευνούσαν τρόπους για να αναζωογονήσουν οι ΗΠΑ τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ωστόσο, τα σχέδια έχουν καθυστερήσει από τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις για την πλήρη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027.

Οι τελευταίες συζητήσεις έχουν μετατοπιστεί σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, απομακρυνόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Το διάταγμα Πούτιν

Την ίδια ημέρα με τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, να ανακτήσουν μετοχές στο έργο Sakhalin-1. Αυτό εξαρτάται από το αν οι ξένοι μέτοχοι αναλάβουν δράση για να υποστηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Exxon αποχώρησε από τις ρωσικές δραστηριότητές της το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, λαμβάνοντας χρέωση απομείωσης 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 30% του μεριδίου της στο έργο Sakhalin-1 στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αρκετές κυρώσεις στο ρωσικό έργο Arctic LNG 2, ξεκινώντας από το 2022 και διακόπτοντας την πρόσβαση σε πλοία ικανά να λειτουργήσουν σε συνθήκες πάγου, που είναι απαραίτητα στην περιοχή αυτή για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Το έργο ανήκει κατά πλειοψηφία στην Novatek, η οποία άρχισε να συνεργάζεται με λομπίστες στην Ουάσιγκτον πέρυσι για να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις και να άρει τις κυρώσεις.

Το εργοστάσιο Arctic LNG 2 ξανάρχισε την επεξεργασία φυσικού αερίου τον Απρίλιο, αν και με χαμηλό ρυθμό, ανέφερε το Reuters. Πέντε φορτία έχουν φορτωθεί από το έργο φέτος σε δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις. Μια διαδικασία παραγωγής είχε προηγουμένως κλείσει εξαιτίας των δυσκολιών στις εξαγωγές λόγω των κυρώσεων.

Αυτό το έργο προοριζόταν να έχει τρεις σειρές επεξεργασίας LNG. Η τρίτη βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και η Κίνα αναμένεται να παράσχει τη σχετική τεχνολογία.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ωθήσει τη Ρωσία να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αποξένωση της Κίνας και την αποδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας, ανέφερε μία από τις πηγές.