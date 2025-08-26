LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.