Απόστολος Οικονόμου: «Εμείς κάναμε τη… δήλωση ότι είμαστε εδώ»

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά αισιόδοξος για την πορεία της Εθνικής ομάδας στο μέλλον, εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου μετά την ήττα από τη Γαλλία και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ της Ταϊλάνδης.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο, αναγνώρισε την έλλειψη ενέργειας στο κρίσιμο τέταρτο σετ, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το ελληνικό βόλεϊ γυναικών έχει τη δυναμική να σταθεί ξανά σε μεγάλες διοργανώσεις.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Απόστλου Οικονόμου:

«Αυτή είναι η διαφορά του επιπέδου του VNL όπου παίζει η Γαλλία και του επιπέδου της Golden League που παίζουμε εμείς. Σε κρίσιμους πόντους η Γαλλία ήξερε πως να μας αντιμετωπίζει, να μας μπλοκάρει και να επιτεθεί και έτσι μπορεί να κερδίσει κρίσιμους πόντους και αγώνες.

Στο τέταρτο σετ ξεμείναμε από ενέργεια, απογοητευτήκαμε και χάσαμε την αυτοσυγκέντρωση μας. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα και αυτό το γκρουπ.

Εμείς κάναμε τη δήλωση ότι είμαστε εδώ, ότι το ελληνικό βόλεϊ γυναικών είναι εδώ, έχει τη δυνατότητα και θέλουμε να αποδείξουμε ότι και στο μέλλον θα είμαστε σε αυτά τα μεγάλα ραντεβού…»