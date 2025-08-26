Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν ανήλικο. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 16:20, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68.

Θύμα είναι ένας 16χρονος που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε φανέλα γνωστής ομάδας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ομάδα ατόμων είδε τον 16χρονο και του επιτέθηκε άγρια για να του πάρει τη φανέλα.

Σε αυτό προστίθεται ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι, παρά τα πολλαπλά χτυπήματα που του κατάφεραν, τελικά δεν κατόρθωσαν να του πάρουν τη φανέλα.

Όταν σταμάτησαν να τον χτυπούν, ανέβηκαν σε μοτοσικλέτες και έφυγαν.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, από όπου πήρε εξιτήριο λίγο αργότερα, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους βίντεο από τη συμπλοκή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζονται τα βίντεο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

«Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», είπε στη ΕΡΤ ένας αυτόπτης μάρτυρας.