Ηράκλειο: Θύμα άγριου ξυλοαδαρμού έπεσε 17χρονος από ανήλικους
Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας 17χρονος στο Ηράκλειο, από άλλους ανήλικους, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις
Άγριο ξυλοδαρμό δέχτηκε ένας 17χρονος σε χωριό στο Ηράκλειο Κρήτης, με δράστες άλλους ανήλικους.
Το περιστατικό βίας στο Ηράκλειο
Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής όταν σε χωριό του δήμου Γόρτυνας τρία αγόρια ηλικίας 16, 15 και 14 χρονών βρέθηκαν σε σοκάκι με έναν 17χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.
Όπως αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε ο 17χρονος μαζί με τον πατέρα του στην αστυνομία, στο σημείο αυτό ήταν που ξεκίνησε καβγάς. Ο διαπληκτισμός ξαφνικά πήρε άγριες διαστάσεις με τα τρία αγόρια να αρχίζουν να χτυπούν με μπουνιές και κλοτσιές τον 17χρονο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα.
Στη συνέχεια οι δράστες της επίθεσης απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση και συνέλαβαν τον 16χρονο και τον 15χρονο, καθώς και τους κηδεμόνες τους για παραμέληση ανηλίκου.
Την ίδια ώρα αναζητείται ο 14χρονος μαζί με τους γονείς του.
