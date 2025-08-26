Διέφυγε τον κίνδυνο ο 25χρονος πορνοστάρ που παραλίγο να πνιγεί στη Μύκονο – «Έχει επαφή με το περιβάλλον»

Κερδισμένος στη μάχη για τη ζωή φαίνεται πως βγαίνει ο Βραζιλιάνος τουρίστας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Όπως αναφέρει η οικογένεια του 25χρονου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου, «η κατάσταση του Ράιαν έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο».

Μάλιστα, συμπληρώνουν ότι ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχει επαφή με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ο 25χρονος δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τον τραγικό θάνατο του φίλου του, του 23χρονου Γιάγκο με τον οποίο είχαν βουτήξει μαζί στην πισίνα του ξενοδοχείου στον Ορνό της Μυκόνου.

Οι δύο Βραζιλιάνοι ήταν αχώριστοι και η Ελλάδα συχνά ήταν στο επίκεντρο των διακοπών τους. Μάλιστα, είχαν ανεβάσει αρκετές φωτογραφίες που πόζαραν δίπλα δίπλα, όπως συνέβη και πριν τη μοιραία βουτιά στην πισίνα.

«Αυτή τη στιγμή, προέχει να διατηρηθεί η μνήμη του Γιάγκο και να μην ταλαιπωρηθεί η οικογένεια και οι φίλοι του, λόγω ψευδών πληροφοριών. Ζητάμε από όλους, να μην διακινούν αναλήθειες και να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας» συμπληρώνει η ανακοίνωση της οικογένειας του 25χρονου.

Αναζητούν στοιχεία οι Αρχές, περιμένουν για κατάθεση τον 25χρονο

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν στοιχεία για το τι μπορεί να συνέβη πριν οι δύο άντρες βρεθούν στην πισίνα με τραγικό αποτέλεσμα, ενώ έκαναν αυτοψία στο χώρο.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο ανευρέθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα καθώς και πάνω σε τραπεζάκι εντός του δωματίου τέσσερα φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης (πιθανόν ναρκωτικές ουσίες) τα οποία κατασχέθηκαν από την Υπηρεσίας Ασφαλείας Μυκόνου.