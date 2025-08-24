Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 25χρονος Βραζιλιάνος και χωρίς αισθήσεις ένας 23χρονος ομοεθνής του, μέσα σε πισίνα βεράντας δωματίου, στη Μύκονο.
Υπάλληλοι του καταλύματος στην περιοχή του Ορνού, διαπίστωσαν χθες υπερχείλιση νερού από την βεράντα του δωματίου των δύο Βραζιλιάνων.
Του βρήκαν στην πισίνα
Χτύπησαν την πόρτα τους αλλά δεν απαντούσε κανείς και αποφάσισαν να μπουν στο δωμάτιο. Εκεί εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στην μικρή ιδιωτική πισίνα, σε λιπόθυμη κατάσταση.
Μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο κέντρο Υγείας του νησιού όπου ο 23χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ για τον 25χρονο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύνεργα ναρκωτικών
Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών και ποσότητα λευκής σκόνης και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και ασφαλώς τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Η έρευνα διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.
