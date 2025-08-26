Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν καταστήσει αδύνατο για πολλούς να πάνε διακοπές εκτός της πόλης. Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μεταδίδει ρεπορτάζ από τις παραλίες της Αττικής που κατακλύζονται από ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε διακοπές πιο μακριά.

Στην Αθήνα αναγκάζονται να μείνουν οι πολίτες λόγω ακρίβειας

Πολλοί Έλληνες, λόγω της οικονομικής πίεσης, του αυξημένου κόστους διαμονής και της μετακίνησης, παραμένουν στα καυτά αστικά κέντρα. Οι τιμές «χρυσάφι» σε ακτοπλοϊκά και καταλύματα τινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ακολουθεί μια κάτοικο των Αθηνών που με το εισιτήριο λεωφορείου στο χέρι κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τη σύντομη εκδρομή της στην παραλία.

Για μπάνιο στο Αυλάκι

Ήταν ανάμεσα σε χιλιάδες που έκαναν μια τετράωρη εκδρομή στην παραλία Αυλάκι, μία ώρα βόρεια της πρωτεύουσας. Πολλοί από αυτούς κουβαλούσαν πλαστικά ψυγεία και σπιτικά γεύματα – τα αξεσουάρ των καλοκαιρινών διακοπών σε πιο δύσκολες εποχές, μεταδίδει το (AP) στο ρεπορτάζ του με τίτλο «Ελλάδα: Φτωχές διακοπές» (Greece Holiday Poverty).

«Ερχόμαστε εδώ επειδή δεν υπάρχουν χρήματα» λέει η κάτοικος των Αθηνών με παράπονο. Οι ημερήσιες εκδρομές που πηγαίνει έχουν αντικαταστήσει τις εβδομαδιαίες διακοπές εδώ και τέσσερα χρόνια.

Το AP εκθειάζει την τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας που ακμάζει. Περιγράφει με κολακευτικά λόγια το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Σημειώνει πως οι ξένες αφίξεις φέτος αναμένεται να είναι έως και τέσσερις φορές περισσότερες από τον πληθυσμό της χώρας των 10 εκατομμυρίων. Αλλά πολλοί Έλληνες παρακολουθούν από το περιθώριο – αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των τιμών όσο και της αργής αύξησης των μισθών.

«Έχω να πάω διακοπές από το 2007. Αυτό τα λέει όλα. Είναι πανάκριβα όλα», ανέφερε πολίτης σε πρόσφατο ρεπορτάζ του MEGA, ενώ άλλος συμπλήρωσε «θα κάνουμε 1-2 μέρες μόνο».

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες άνω των 16 ετών (46%) δεν αντέχουν να πληρώσουν ούτε για μια συνεχόμενη εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το 2024.

Το ποσοστό αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Ρουμανία, όπου σχεδόν οι έξι στους δέκα (58,6%) δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές για επτά μέρες. Η Βουλγαρία βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση από εμάς, με το 41,4% να δηλώνουν οικονομική αδυναμία για διακοπές έστω μιας εβδομάδας. Τα στοιχεία της Εurostat συγκλίνουν με την πρόσφατη έρευνα του IΕΛΚΑ, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πάει καθόλου διακοπές αυτό το καλοκαίρι.

Περιορισμός των δαπανών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ακρίβεια κάνει τους Έλληνες καταναλωτές να περιορίζουν τις εξόδους, προτιμώντας πιο φθηνές λύσεις. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους Έλληνες καθώς η γεωπολιτικά αστάθεια που παρατηρούμε αλλάζει τον τρόπο που κάνουν διακοπές και οι αλλοδαποί.

Στο πλαίσιο περιορισμών των δαπανών οι Έλληνες καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους, προτιμώντας πιο φθηνές λύσεις. Η κατ’ οίκον διασκέδαση με φίλους, η κατανάλωση καφέ και αλκοόλ στο σπίτι, τα ημι-έτοιμα γεύματα, η στροφή στο συγκριτικά φθηνότερο γρήγορο φαγητό, με ντελίβερι και take away, αντί για ταβέρνες, αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά.

Αν δούμε μάλιστα και τη μεγάλη εικόνα που αφορά στο σύνολο της δαπάνης ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών, σύμφωνα με το μηνίαιο report Money Unwrapped της Plum, το οποίο αναλύει τις μεταβολές στη μέση δαπάνη ανά χρήστη με βάση πραγματικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες, τον Ιούνιο η κατηγορία της Εστίασης παρουσίασε μείωση 50% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας πέντε συνεχόμενους μήνες πτώσης και υποδεικνύοντας ότι τα γεύματα εκτός σπιτιού ίσως είναι από τις πρώτες πολυτέλειες που εγκαταλείπονται όταν εντείνεται η πίεση.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαβερώνη, πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής (ΕΕΣΑ) και γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), είναι ακόμα νωρίς για να βγουν συμπεράσματα για την πορεία του κλάδου τη φετινή σεζόν. Ο τελικός λογαριασμός θα γίνει προς τα μέσα του Οκτωβρίου, και όλοι ευελπιστούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.