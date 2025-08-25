Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μίλησε στο κανάλι της ομάδας σχετικά με τα σενάρια μεταγραφής του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ αναφέρθηκε και στον Παναθηναϊκό.

Ο Γιανάι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο έμπειρος άσος συνομιλεί με τον Δημήτρη Ιτούδη και ισχυρίστηκε πως αν ολοκληρωθεί η προσθήκη του, τότε ονειρεύεται την Χάποελ Τελ Αβίβ να κερδίζει σε τελικό της Euroleague τους Πράσινους με 30 πόντους διαφορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Ήμασταν σίγουροι ότι θα φέρναμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει. Είχε την επιλογή να πάει στο ΝΒΑ και ουσιαστικά μας είπε: ‘Θα προσπαθήσω να πάρω συμβόλαιο στο ΝΒΑ, κι αν δεν τα καταφέρω, θα έρθω σε εσάς’. Μιλήσαμε και αυτό ήταν που υποτίθεται θα συνέβαινε, αλλά τότε το Φοίνιξ του έδωσε 7,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και του υποσχέθηκε 15 λεπτά συμμετοχής ανά ματς. Ακόμα φλερτάρει λίγο με τον Ιτούδη στο τηλέφωνο, οπότε ίσως να έρθει. Κι αν συμβεί αυτό, ελπίζω όχι μόνο να φτάσουμε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ονειρεύομαι να πάρουμε 30 πόντους διαφορά.

Η βάση είναι να αρχίσουμε να κατακτούμε τίτλους στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σούπερ Καπ, Κύπελλο, Πρωτάθλημα. Για μένα και τα τρία. Πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις δυνατός, πραγματικά δυνατός. Στην EuroLeague, ο στόχος είναι να τερματίσουμε σε μία από τις έξι πρώτες θέσεις ή να διεκδικήσουμε θέση στο Final Four μέσω του play-in. Στοχεύω σε 26–27 νίκες και πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει στην πρώτη εξάδα. Το όνειρό μου είναι ένας τελικός απέναντι στον Παναθηναϊκό», ανέφερε το αφεντικό της Χάποελ Τελ Αβίβ.