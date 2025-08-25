sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αγωνία και ελπίδα για τον Σενγκέλια
Μπάσκετ 25 Αυγούστου 2025 | 22:24

Αγωνία και ελπίδα για τον Σενγκέλια

Ο νέος άσος της Μπαρτσελόνα στο Eurobasket παρά τα καρδιολογικά προβλήματα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του Τόρνικε Σενγκέλια, ενός από τους κορυφαίους πάουερ φόργουορντ της Ευρώπης, για να ενισχύσει τη νέα της προσπάθεια. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket, προέκυψε ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα που προκάλεσε ανησυχία: στον 32χρονο άσο της Γεωργίας εντοπίστηκε αρρυθμία στην καρδιά, η οποία τον οδήγησε σε προσωρινή αποχή από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Ο Σενγκέλια ταξίδεψε άμεσα στη Βαρκελώνη, όπου οι γιατροί της Μπαρτσελόνα προχώρησαν σε λεπτομερείς εξετάσεις. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά, με το ιατρικό τιμ να τονίζει πως, αν και η αρρυθμία πρέπει να παρακολουθείται στενά, ο παίκτης μπορεί να επιστρέψει στη δράση ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Έτσι, δόθηκε η άδεια να ενσωματωθεί ξανά με την εθνική Γεωργίας λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του τουρνουά.

Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Γεωργίας ήταν στις 8 Αυγούστου, σε φιλικό με την Εσθονία. Έκτοτε απουσίαζε από όλες τις προπονήσεις και τα φιλικά ματς, ενώ η ομοσπονδία της χώρας έκανε λόγο για «προσωπικά ζητήματα». Η αλήθεια, όμως, αποκαλύφθηκε με την ανακοίνωση της διάγνωσης.

Στη Βαρκελώνη, η ομάδα έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στον νέο της σταρ, γνωρίζοντας πως η πορεία του Σενγκέλια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη φετινή σεζόν. Ο Γεωργιανός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στο ισπανικό μπάσκετ με τις εμφανίσεις του σε Βαλένθια και Μπασκόνια, γεγονός που κάνει τους «μπλαουγκράνα» να πιστεύουν πως θα προσαρμοστεί άμεσα και θα δώσει το κάτι παραπάνω σε μια ομάδα που αναζητά επιστροφή στις επιτυχίες.

Η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Ο Σενγκέλια θα ακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν νέες επιπλοκές. Παρά το απρόοπτο, όλα δείχνουν πως θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Eurobasket, προσφέροντας στην εθνική του το πάθος και την εμπειρία που τον χαρακτηρίζουν.

Για τη Μπαρτσελόνα, το ζήτημα αυτό είναι ένα καμπανάκι: η ομάδα πρέπει να στηρίξει τον παίκτη αλλά και να εξασφαλίσει ότι η ένταξή του θα γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο. Στην Καταλονία γνωρίζουν ότι έχουν στις τάξεις τους έναν από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση «4» στην Ευρώπη· μένει να φανεί αν το καρδιολογικό επεισόδιο θα μείνει απλώς ένα μικρό διάλειμμα σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις.

Με τον Σενγκέλια ξανά στο παρκέ, η Γεωργία και η Μπαρτσελόνα ελπίζουν ότι η ιστορία αυτή θα καταγραφεί τελικά ως ένα προσωρινό εμπόδιο, που δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει τη δίψα του για μπάσκετ και τίτλους.

Headlines:
World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο