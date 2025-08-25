Η Μπαρτσελόνα περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του Τόρνικε Σενγκέλια, ενός από τους κορυφαίους πάουερ φόργουορντ της Ευρώπης, για να ενισχύσει τη νέα της προσπάθεια. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Eurobasket, προέκυψε ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα που προκάλεσε ανησυχία: στον 32χρονο άσο της Γεωργίας εντοπίστηκε αρρυθμία στην καρδιά, η οποία τον οδήγησε σε προσωρινή αποχή από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Ο Σενγκέλια ταξίδεψε άμεσα στη Βαρκελώνη, όπου οι γιατροί της Μπαρτσελόνα προχώρησαν σε λεπτομερείς εξετάσεις. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά, με το ιατρικό τιμ να τονίζει πως, αν και η αρρυθμία πρέπει να παρακολουθείται στενά, ο παίκτης μπορεί να επιστρέψει στη δράση ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Έτσι, δόθηκε η άδεια να ενσωματωθεί ξανά με την εθνική Γεωργίας λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του τουρνουά.

Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Γεωργίας ήταν στις 8 Αυγούστου, σε φιλικό με την Εσθονία. Έκτοτε απουσίαζε από όλες τις προπονήσεις και τα φιλικά ματς, ενώ η ομοσπονδία της χώρας έκανε λόγο για «προσωπικά ζητήματα». Η αλήθεια, όμως, αποκαλύφθηκε με την ανακοίνωση της διάγνωσης.

Στη Βαρκελώνη, η ομάδα έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στον νέο της σταρ, γνωρίζοντας πως η πορεία του Σενγκέλια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη φετινή σεζόν. Ο Γεωργιανός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στο ισπανικό μπάσκετ με τις εμφανίσεις του σε Βαλένθια και Μπασκόνια, γεγονός που κάνει τους «μπλαουγκράνα» να πιστεύουν πως θα προσαρμοστεί άμεσα και θα δώσει το κάτι παραπάνω σε μια ομάδα που αναζητά επιστροφή στις επιτυχίες.

Η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση. Ο Σενγκέλια θα ακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα, ώστε να αποφευχθούν νέες επιπλοκές. Παρά το απρόοπτο, όλα δείχνουν πως θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Eurobasket, προσφέροντας στην εθνική του το πάθος και την εμπειρία που τον χαρακτηρίζουν.

Για τη Μπαρτσελόνα, το ζήτημα αυτό είναι ένα καμπανάκι: η ομάδα πρέπει να στηρίξει τον παίκτη αλλά και να εξασφαλίσει ότι η ένταξή του θα γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο. Στην Καταλονία γνωρίζουν ότι έχουν στις τάξεις τους έναν από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση «4» στην Ευρώπη· μένει να φανεί αν το καρδιολογικό επεισόδιο θα μείνει απλώς ένα μικρό διάλειμμα σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις.

Με τον Σενγκέλια ξανά στο παρκέ, η Γεωργία και η Μπαρτσελόνα ελπίζουν ότι η ιστορία αυτή θα καταγραφεί τελικά ως ένα προσωρινό εμπόδιο, που δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει τη δίψα του για μπάσκετ και τίτλους.